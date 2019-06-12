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Meme protezi ile meme büyütme estetiği

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 12.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr. Muba (Op. Dr. Mbaraka Ljohiy), meme büyütme ameliyatları hastanın kendi dokusu ile (yağ enjeksiyonu) yapılabilir ancak sonuçların uzun süreli olması için meme protezi ile meme büyütme ameliyatlarının daha fazla tercih edildiğini belirtti.

Meme protezi ile meme büyütme estetiği

Protez ile meme büyütme ameliyatları, meme areolasının (meme başı çevresindeki koyu renkli kısım) alt kenarından, memenin alt kıvrımından, koltuk altından, nadiren de göbekten yapılan kesilerden biri seçilerek uygulanır. Meme protezi, ya kas üstü ya da kas altına konulabilir. Her tekniğin farklı avantaj ve dezavantajları vardır. En çok kullanılan kesilerin meme alt kıvrımından girilerek yapılan meme büyütme tekniğidir.

Eğer hastanın kendi meme dokusu yeterli ise kas üstüne, eğer meme dokusu yeterli değilse kas altına protez konulabilir ama bu tamamen hasta ve cerrahın birlikte karar vereceği bir konudur. En çok kullanılan protez türü içi silikon jel dolu meme protezleridir, çünkü bu protezlerin sonuçları diğerlerine göre daha iyidir ve şekil olarak yuvarlak veya damla şekilli olabilir. Meme protezlerinin süt verme işlevi ve hamilelik üzerine negatif etkileri söz konusu değildir. Meme büyütme ameliyatlarında genel olarak his duyusu etkilenmez.

KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

En uygun adaylar, göğüslerinin daha dolgun bir görünüme sahip olmasını isteyen 18 ila 60 yaşları arasındaki kadınlardır. Operasyon genellikle estetik bir iyileştirme veya kozmetik bir prosedür olarak kabul edilir. Bazı nadir durumlarda, meme asimetrisini tedavi etmek veya meme gelişimsel deformasyonlarını düzeltmek için genç bir hastaya prosedür uygulanabilir. Silikon jel implantları genellikle 22 yaş üstü kadınlara yerleştirilebilir.

İYİLEŞTİRME SÜRECİ NASILDIR?

Göğüs büyütme genellikle bir hastanede ayaktan cerrahi olarak yapılır ve hastaneye bir arkadaşınız veya aile üyeniz tarafından gelmeniz tavsiye edilir. Çoğu durumda, hastalar 24 ila 72 saat boyunca hafif ağrı yaşayabilirler. Göğüs dokusunda hafif şişlikler oluşabilir, bir ay içinde tamamen iyileşmiş olur.

Hastaların çoğu iki ila dört gün içinde normal yaşantısına devam edebilir. Hafif yürüyüşler yapılabilir. Ancak koşu, atlama, sıçrama, ağırlık kaldırma ve aerobik gibi aktivitelere dört hafta sonra başlanması tavsiye edilir.

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