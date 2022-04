Memleketine tayin olan Alime öğretmen, Yüksekova özlemine dayanamadı

HAKKARİ (AA) - ULAŞ GÜVEN - Yüksekova'da öğretmenlik yapan Alime Taşcı, memleketi Eskişehir'e tayin olduktan bir süre sonra Yüksekova özlemine dayanamayıp Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe yazarak ilçeye döndü.

Eskişehir'den 6,5 yıl önce Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki Dedeler Köyü Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokuluna atanan Taşcı, öğrencileri ve köylülerle kurduğu iletişim sayesinde kısa sürede çevresinde takdir topladı.

Öğrencilerin eğitimiyle yakından ilgilenen, bazı engelli öğrencilere evde ders vererek hayata tutunmalarını sağlayan Taşcı, boş zamanlarında da köy sakinleriyle yaylaya çıkıp koyun otlattı.

- Memleketine tayin istedi

Öğretmen Alime Taşcı, ön yargılar ve korkularla geldiği ancak çok güzel günler geçirdiği köyden 6,5 yıl sonra memleketi Eskişehir'e tayin istedi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Cengiz Dağcı İlkokuluna tayini çıkan Taşcı, bir süre burada öğretmenlik yaptı.

Okulunda norm fazlası olan Alime öğretmen, aklından bir türlü çıkaramadığı ve özlemini hissettiği Yüksekova'ya dönmek istedi.

- Ailesi destek verince bakanlığa dilekçe yazdı

Durumu ailesiyle paylaşan Alime Taşcı, onların da desteğini aldıktan sonra Yüksekova'ya geri dönmek için Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe yazdı.

Dilekçesinde uzun yıllar görev yaptığı ilçede öğretmenliğe devam etmek istediğini ifade eden Taşcı'nın başvurusunu değerlendiren bakanlık, onu görevlendirmeyle Yüksekova'nın İnanlı köyüne tayin etti.

- "Döndüğüm için çok mutluyum"

İlçedeki yeni okulunda göreve başlayan Alime Taşcı, AA muhabirine, yaşadığı mutluluğu anlattı.

Tekrar Yüksekova'da olduğu için sevinçli olduğunu dile getiren Alime öğretmen, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Kaldığım yerden devam edeceğim." dedi.

Yüksekova'ya 2015 yılında atandığını, Eylül 2021'de ise ailesine yakın olmak için memleketi Eskişehir'e tayin istediğini kaydeden Taşcı, memleketinde yarım dönem görev yaptığını aktardı.

Okulunda norm fazlası olduğunu belirten Taşcı, şunları söyledi:

"Bakanlığa dilekçe yazdım. Dilekçemde 'Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitmek istiyorum' dedim. Ben Yüksekova'da iken 'ne zaman giderim?' diye düşünmedim hiçbir zaman. Hep mutlulukla, sevinçle uyandım. Köyde okuyan çocukların nerede olursa olsun çok özel olduğunu düşünüyorum. Köydeki çocuklar traktör sürmeyi ve koyun sağmayı bilen, meslek sahibi olmuş, kendini geliştirmiş çocuklar olmalı. Yüksekova'da yolda yürürken bile insanlar bana gülümseyerek, selam vererek yanımdan geçiyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur."

Yüksekova'ya dönmek istemesine ailesinin karşı çıkmadığını ifade eden Taşcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben çocukluğum boyunca sabah uyandığımda neşeyle tavuklara yem verip koyunlarımızı, ineklerimizi sağıp okuldan geldiğimde yine inek otlatmaya giderek büyüyen bir çocuktum. 4 kardeşiz, dördümüz de üniversiteyi kazandık. Dördümüz de traktör sürmeyi, inekleri sağmayı bildik. Ailemiz bizleri hayvanları seven, çocukları seven, yaşlılara saygı duyan insanlar olarak yetiştirdi. Bir öğretmen olarak da bizim görevimiz vatanına, milletine hayırlı, eğitimli insanlar yetiştirmektir. Ben de görevimi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Çocuklara örnek olmaya çalışıyorum. Köy öğretmeni olmak bazı meslektaşlarımız için yük gibi gelebilir ama ben bunu her zaman severek yaptım. Çünkü kendim köyde doğup büyüdüm. Çocukların hissettiği şeyleri kendim de yaşadım. Bu bölgede karda çiçek açmak isteyen çocuklara güneş olmak benim için en büyük amaçtı, bu yüzden Yüksekova'ya dönmeyi çok istedim. Bu süreçte bana yardımcı olan, desteklerini esirgemeyen il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum."

- "Alime öğretmeni çok sevdik"

2. sınıf öğrencisi Meryem Çiftçi, Alime öğretmen ile kısa süre önce tanışmalarına rağmen çok iyi anlaştıklarını belirterek, "Onun gelişiyle okumam da hızlandı. Derste yeni konuları çok güzel anlatıyor. 3. sınıfta da yanımda kalmasını istiyorum." dedi.

Öğrencilerden Ecrin Ayhan da her gün büyük bir heyecanla okula gelmeyi beklediklerini ifade ederek, "Bize eşofmanlar, elbiseler aldı. Bizim için çok güzel şeyler yapıyor. Umarım 3. sınıfta da yanımızda kalır. Alime öğretmeni çok sevdik. Sınıfımızda öğretmenimizle beraber eğlenceli şeyler yaptık. Panolarımızı renklendirdik. Alime öğretmenim okula gelince ben hasta olsam bile okula gelmek istiyorum. Çünkü onunla dersimiz çok eğlenceli geçiyor." diye konuştu.