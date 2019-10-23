Memur değil, çaycı! 20 yıldır takım elbisesiz işe gelmiyor

Kent merkezinde İstasyon Caddesi üzerinde bir çay ocağında çalışan 37 yaşındaki 2 çocuk babası Eyüp Gündoğdu, giydiği takım elbise ile dikkat çekiyor. Lise çağında çaycılığa başlayan ve karayollarından emekli babasının giydiği takım elbiseden etkilenip, kendisi de giymeye başlayan Gündoğdu, 20 yılı aşkın süredir bu alışkanlıktan vazgeçmedi. Uzun süre kahve işleten ve ardından da çay ocağında çalışmaya başlayan Gündoğdu, 20 yılı aşkın süredir takım elbise ile çay servisi yapıyor. Görenlerin ilk başta memur zannettiği ardından şaşırdığı Gündoğdu, takım elbisesi ile sabahın erken saatinde iş yerini açıp, mesaiye başlıyor.

TAKIM ELBİSE GİYMEDİĞİ ZAMAN STRES YAPIYOR

20 seneden fazladır kahvecilik yaptığını ifade eden Eyüp Gündoğdu, “Ben burada işçi olarak çalışmaktayım. Küçükken takım elbiseyi babamda görüyordum . Öyle alıştım ve küçüklüğünden beride öyle giyinmeye başladım. Takım elbiseden başka elbise giyemiyorum. Başka elbise giydiğimde strese giriyorum. O yüzden takım elbise giyiyorum. Ben bu şekilde rahatım. Normalde başka çaycılar daha rahat giyiyorlar. Bu şekilde giyinmeye alıştım ve bir sıkın olmuyor. İlk başlarda beni takım ile görenler çok şaşırıyordu. Beni kravatlı takımlı görenler bazen dalgada geçiyorlardı. Yavaş yavaş alışıyorlar"dedi.