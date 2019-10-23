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Memur değil, çaycı! 20 yıldır takım elbisesiz işe gelmiyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 23.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

Elazığ'da lise çağında çaycılığa başlayan 37 yaşındaki 2 çocuk babası Eyüp Gündoğdu, 20 yılı aşkın süredir takım elbise ile servis yapıyor.Görenlerin ilk başta şaşırdığı hatta memur zannettiği çaycı Gündoğdu, alışkanlık haline getirdiği için takım elbiseden başka elbise giyemediğini aktardı.

Kent merkezinde İstasyon Caddesi üzerinde bir çay ocağında çalışan 37 yaşındaki 2 çocuk babası Eyüp Gündoğdu, giydiği takım elbise ile dikkat çekiyor. Lise çağında çaycılığa başlayan ve karayollarından emekli babasının giydiği takım elbiseden etkilenip, kendisi de giymeye başlayan Gündoğdu, 20 yılı aşkın süredir bu alışkanlıktan vazgeçmedi. Uzun süre kahve işleten ve ardından da çay ocağında çalışmaya başlayan Gündoğdu, 20 yılı aşkın süredir takım elbise ile çay servisi yapıyor. Görenlerin ilk başta memur zannettiği ardından şaşırdığı Gündoğdu, takım elbisesi ile sabahın erken saatinde iş yerini açıp, mesaiye başlıyor.

TAKIM ELBİSE GİYMEDİĞİ ZAMAN STRES YAPIYOR

20 seneden fazladır kahvecilik yaptığını ifade eden Eyüp Gündoğdu, “Ben burada işçi olarak çalışmaktayım. Küçükken takım elbiseyi babamda görüyordum . Öyle alıştım ve küçüklüğünden beride öyle giyinmeye başladım. Takım elbiseden başka elbise giyemiyorum. Başka elbise giydiğimde strese giriyorum. O yüzden takım elbise giyiyorum. Ben bu şekilde rahatım. Normalde başka çaycılar daha rahat giyiyorlar. Bu şekilde giyinmeye alıştım ve bir sıkın olmuyor. İlk başlarda beni takım ile görenler çok şaşırıyordu. Beni kravatlı takımlı görenler bazen dalgada geçiyorlardı. Yavaş yavaş alışıyorlar"dedi.

Sabah saat 4'de çay ocağını açtığını aktaran Gündoğdu,takım elbisesiyle ilk çayı koyup, tabakları çamaşır suyundan çıkartıktan sonra iskemleleri yerleştirip çay servisine başladığını aktardı.

Çalışanın devamlı takım elbise giydiğini belirten Çay ocağı sahibi Tolga Duran ise “İşine çok sadık ve çalışkandır. Gelen müşteriler kendisinden memnun kalıyor. İşinde her zaman takım elbise ile çalışır. Temizliğine de çok dikkat eder. Müşteriler bu durumu çok güzel karşılıyor” diye konuştu.

Çay ocağının sürekli müşterilerinden Melih Ay'da, “İlk geldiğim zaman bende çok şaşırmıştım. Neden böyle giyindiğini hep soruyordum,' ben küçüklüğümden beri böyle giyiyorum alıştım' dedi. Bir memur gibi işine sadık ve her zaman böyle giyiniyor. Müşterilere karşı ise mütevazi bir kişiliği var”ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
memur Elazığ

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Enayilikte son nokta kendini kandırıyor olmayan aklınca
bravo arkadaşımıza, işine saygılı kılık kıyafet çok daha güzel olmuş. illa kamu görevlisi olma gereği yok. örnek teşkil eden bi davranış
İşine duyduğu saygıdandır o keşke herkes onun gibi ekmek yediği işe memlekete saygı duysa...
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