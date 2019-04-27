Men in Black International'dan yeni fragman

Beyaz perdenin köklü serilerinden biri olan Men in Black, yeni filmiyle bir kez daha izleyiciyle buluşacak. Bu sefer başrollerde Tessa Thompson ve Chris Hemsworth yer alacak. Hatırlanacağı üzere serinin önceki filmlerinde Will Smith ve Tommy Lee Jones’u izliyorduk. Dolayısıyla yeni MIB ajanlarına alışmak serinin fanları için biraz zor olacaktır.

Tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de 14 Haziran’da vizyona girecek olan film için geçtiğimiz gün yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Dilerseniz yayınlanan bu tanıtım videosuna yukarıdan göz atabilirsiniz.

Siyah Giyen Adamlar Global Tehdit için yeni fragman

Ülkemizde Siyah Giyen Adamlar Global Tehdit ismiyle vizyona girecek olan filmin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray oturuyor. Komedi, bilim-kurgu ve aksiyon unsurlarını tek bir çatı altından toplayan yapımın kadrosunda Emma Thompson, Liam Neeson ve Rebecca Ferguson gibi tanıdık yüzler de bulunacak.

Men in Black International, klasik bir MIB hikayesine sahip. Filmde dünyayı tehdit eden uzaylılara karşı mücadele eden MIB ajanlarının macerasına tanıklık edeceğiz.