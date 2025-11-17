Menajer Gardi'den flaş Lionel Messi açıklaması! Gece yarısı duyuruldu! ''Galatasaray için faydalı olabilir...''

Galatasaray’a daha önce Torreira, Icardi ve Osimhen gibi yıldızlarda getirmekle ünlenmiş ve sarı-kırmızı ekipler arasının çok iyi olduğu bilinen menajer Gardi’den gece yarısı taraftarları sevinçten havalara uçuracak bir haber geldi. İşte detaylar…

‘‘BÖYLE BİR FIRSAT OLURSA…’’

Alman medyasından Sky Sports’a konuşan Gardi, "Başkan Dursun Özbek bu soruya (Lionel Messi) zaten cevap verdi, bu konuyu ona bırakırım. Şunu söyleyebilirim ki, Messi dünya futbolunun bir efsanesi. Böyle bir fırsat olursa, bence Galatasaray için faydalı olabilir." açıklamasında bulundu.

ABD LİGİ ERKEN BİTTİ! ADI GALATASARAY İLE ANILDI

MLS'in erken bitmesi nedeniyle Lionel Messi'nin Dünya Kupası hazırlığı için 4 ay forma giyeceği bir takım aradığı iddiaları gündeme gelmiş ve Arjantinli yıldızın ismi Galatasaray ile anılır hale gelmişti.