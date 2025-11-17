SPOR

Menajer Gardi'den flaş Lionel Messi açıklaması! Gece yarısı duyuruldu! ''Galatasaray için faydalı olabilir...''

Dünya futbolunun gördüğü en büyük yıldızlarından olan Lionel Messi’nin son dönemde adı sık sık Galatasaray ile geçerken, sarı-kırmızılılar ile arası daha önceki transferlerden iyi olan menajer George Gardi’den gece yarısı Lionel Messi açıklaması geldi.

Menajer Gardi'den flaş Lionel Messi açıklaması! Gece yarısı duyuruldu! ''Galatasaray için faydalı olabilir...''
Burak Kavuncu

Galatasaray’a daha önce Torreira, Icardi ve Osimhen gibi yıldızlarda getirmekle ünlenmiş ve sarı-kırmızı ekipler arasının çok iyi olduğu bilinen menajer Gardi’den gece yarısı taraftarları sevinçten havalara uçuracak bir haber geldi. İşte detaylar…

‘‘BÖYLE BİR FIRSAT OLURSA…’’

Menajer Gardi den flaş Lionel Messi açıklaması! Gece yarısı duyuruldu! Galatasaray için faydalı olabilir... 1

Alman medyasından Sky Sports’a konuşan Gardi, "Başkan Dursun Özbek bu soruya (Lionel Messi) zaten cevap verdi, bu konuyu ona bırakırım. Şunu söyleyebilirim ki, Messi dünya futbolunun bir efsanesi. Böyle bir fırsat olursa, bence Galatasaray için faydalı olabilir." açıklamasında bulundu.

ABD LİGİ ERKEN BİTTİ! ADI GALATASARAY İLE ANILDI

Menajer Gardi den flaş Lionel Messi açıklaması! Gece yarısı duyuruldu! Galatasaray için faydalı olabilir... 2

MLS'in erken bitmesi nedeniyle Lionel Messi'nin Dünya Kupası hazırlığı için 4 ay forma giyeceği bir takım aradığı iddiaları gündeme gelmiş ve Arjantinli yıldızın ismi Galatasaray ile anılır hale gelmişti.

