Menajer Gardi'den Galatasaray'ın yıldızları Osımhen, Icardi ve Sane için olay sözler! Transfer süreçlerini tek tek açıkladı...

Süper Lig devlerinden Galatasaray’da kış transfer dönemine dair çalışmalar hızla devam ederken, sarı-kırmızılılara Icardi, Osımhen, Torreira gibi transferlerde büyük etkisi bulunan menajer Gardi’den Alman basınına açıklamalar geldi.

‘‘AVRUPA’DA HATTA DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK…’’

Soru: "Yıldızlar neden Türk futboluna gelmek ister? Maaş mı, atmosfer mi?"

George Gardi: "Maaş elbette önemlidir, bu kesin. Ancak tek mesele bu değil. Galatasaray’a baktığınızda, artık üst düzey oyuncuların burayı kariyerlerinde sadece para için değil, aynı zamanda Avrupa’daki rekabetçilik nedeniyle de bir seçenek olarak gördüklerini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi’ndeki sonuçları görüyorsunuz; bu durum oyunculara kariyerlerinde ek bir seçenek sunuyor hem de kariyerlerinin sonunda değil, zirvesindeyken. Artık birçok oyuncunun 26, 27, 28 yaşlarında geldiğini görüyorsunuz; oysa geçmişte oyuncular genellikle 30 yaş üstünde gelirdi. Bu da çok yardımcı oluyor. Tabii ki büyük bir tutku var; taraftarların size verdiği sevgi muazzam ve belki de Avrupa’da, hatta dünyada eşi benzeri yok." dedi.

GALATASARAYLA HEDEFLERİNİ AÇIKLADI!

Transfer pazarında Galatasaray ile çalışmalarına devam ederse olası hedeflerini açıklayan George Gardi, "Galatasaray ile çalışmaya devam edersem hedeflerim; Şampiyonlar Ligi’nde son aşamalara ulaşmak, belki 2029’da Kulüpler Dünya Kupası’nda yer almak ve oyuncuları doğru şartlarda getirmeye devam etmek ki bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

MAURO ICARDI TRANSFERİNİN DETAYLARINI AÇIKLADI!

Sky DE’ye konuşan George Gardi, "Icardi'nin Galatasaray'a ilk transferi piyasanın son gününde yapılmış gibi görünse de aslında üç aylık bir pazarlık süreciydi. Onu kulübe bedelsiz kiralık olarak getirmek ve maaşının büyük bölümünü PSG’ye ödetmek çok olumlu bir şeydi. Transfer döneminin son günlerinde onun evinde bulunduğum zamanı hatırlıyorum. PSG’de kalmamaya karar vermişti çünkü Dünya Kupası nedeniyle kısa bir sezon olacaktı. Gitmek istemiyordu ve ben onun evinde altı yedi saat boyunca kaldım. Ona “Sensiz buradan ayrılmayacağım, gelmeden gitmeyeceğim” dedim. Sonunda onu ikna etmeyi başardık ve birlikte İstanbul’a döndük." diye konuştu.

ICARDI'NİN SONA EREN SÖZLEŞMESİ

Gardi, ''Taraftarların çoğunun sevdiği bir oyuncu. 2023 yazında, taraftarların kendisine duyduğu sevgi nedeniyle Suudi Arabistan'ın üç yıllığına net 120 milyon avrodan fazla bir teklifi reddetti. Kulüpte kalmayı seçti ve kesinlikle kulübün yakın tarihindeki en büyük oyunculardan biri. Geleceği açık. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kulübün geleceği için en iyi kararı vereceğinden eminim. Ne karar verilirse verilsin, doğru karar olacak." dedi.

''AYLAR ÖNCESİNDEN GÖRÜŞTÜK...'' SANE TRANSFERİ İÇİN KRİTİK SÖZLER

Gardi, "Menajerleriyle ve kendisiyle şahsen çok konuştum. Galatasaray'ın onun lider oyunculardan biri olabileceği bir yer olabileceğini söyledim. Sisteme mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağını ve kendisine büyük duygular ve büyük bir tatmin duygusu yaşatacak bir yerde kazanabileceğini, hatta belki de kulübün daha önce hiç başaramadığı bir şey olan Avrupa'da bir şeyler kazanma şansı bulabileceğini söyledim. Yönetim kuruluna ve başkana bu transferi çok erken yapmamız gerektiğini anlattım. Çok uzun süre beklersek, rekabet daha da artacak ve onu almamız neredeyse imkansız hale gelecekti. Bu yüzden anlaşmayı Kulüpler Dünya Kupası'ndan önce sonuçlandırmak konusunda ısrarcıydım. Bayern Münih ile ABD turuna ve Kulüpler Dünya Kupası'na gitti ve Galatasaray ve genel olarak Türkiye pazarı için böyle bir oyuncuyu transfer döneminin bu kadar erken bir döneminde transfer etmek kesinlikle alışılmadık bir durumdu. Normalde bu üst düzey oyuncular sadece kış aylarında gelir. Böyle bir oyuncuyu bu kadar erken transfer etmek transfer pazarına güçlü bir sinyal verdi."

OSIMHEN TRANSFERİNE DAİR BİLGİLER VERDİ! ''PAHA BİÇİLEMEZ...''

SORU: Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi var mı?

Gardi: "Serbest kalma maddesi yok."

SORU: Gelecek yaz için 150 milyon avroluk bir iç değerleme yapıldığına dair haberler hakkında neler söylemek istersiniz?

Gardi: "Sabit bir meblağ olduğuna inanmıyorum. Bu oyuncuya bir fiyat biçmezdim. Onun kadar etkili ve kararlı bir forvet bulmak paha biçilemez. Böyle oyuncular piyasada karşılanamaz."

‘‘YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR! PROJE HENÜZ BİTMEDİ…’’

George Gardi: "Projenin henüz bitmediğini hissediyorum. Hayalimiz var ve bu hâlâ tamamlanmış değil. Özellikle de teknik direktör Okan Buruk'la… Ona büyük saygı duyuyorum, onu çok takdir ediyorum ve ortak hedeflerimiz var. Bu yüzden yapılacak çok şey var!" diye söyledi.

"NE ŞANS, NE TESADÜF..."

George Gardi, "Geçen yaz transfer döneminin sonunda, bu Osimhen'i Galatasaray'a ve teknik direktöre önerdiğimde bunun bir şaka olduğunu sandılar. Beni ciddiye almadılar (Gülerek). Aslında Okan Buruk beni ciddiye aldı ve bu konuşma transfer döneminin sonlarına doğru gerçekleşti. İnsanlar “şans”, “tesadüf” diyor. Hayır, bu ne şanstı ne tesadüf. Aynı şey Icardi’de oldu, Davinson Sánchez’de oldu, Zaniolo’da oldu. Bu oyuncuların hepsi transfer döneminin sonunda geldi ama bu büyük oyuncuların hepsi benim tarafımdan uzun süredir takip ediliyordu!" dedi.