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Menajer nasıl yazılır? Menajer mi menejer mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
11.02.2024 12:27 | Son Güncelleme:
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Birçok kişinin aşina olduğu menajer kelimesinin doğru yazılışı ve hangi anlama geldiği karıştırılabilir. Bunun temel nedeni ise menajer kelimesinin Fransızcadan dilimize ödünçlenen yabancı kökenli bir ifade olmasıdır. Dolayısıyla bu sözcüğe dair bilgi eksikliklerinin giderilmesi amacıyla TDK güncel çevrim içi sözlüğüne başvurulmalıdır. Ardından menajer sözcüğüyle oluşturulan cümle örnekleri de sıralanarak bu ifadenin doğru kullanımı ortaya konulacaktır.

Türkçe yazım kurallarına uyulması için yabancı kökenli kelimelerin doğru yazılışlarının bilinmesi önem taşır. Bu bağlamda özellikle Fransızca, Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin doğru yazılışlarının yaygın olarak araştırıldığı söylenmelidir. Menajer de bu kapsamda yer alan ve dilimize Fransızcadan ödünçlendiği bilinen bir kelime olarak öne çıkar. Ait olduğu dilde manager şeklinde yazıldığı görülen menajer kelimesi Türkçeye ödünçlenirken dilimizin kurallarına göre düzenlenmiştir. Dolayısıyla menajer sözcüğünün Türkçe yazım kurallarına uygun olan yazılışını öğrenmek isteyenlere TDK kapsamındaki bilgilerle açıklama yapılmalıdır.

Menajer nasıl yazılır?

Türkçeye ödünçlenen yabancı kökenli sözcüklerin yazılı dildeki doğru kullanımlarının öğrenilmesi mühimdir. Çünkü bu kategoriye dahil olan sözcükler yazılı dilde kullanılırken özellikle ünlü seslere yönelik olan hatalar yapılabilir. Bu da yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe yazım kuralları ihlal edilerek kullanılmasına sebebiyet verir. Menajer kelimesi de sesletimindeki yaygın hatalardan ötürü yazılı dilde yanlış kullanıldığı durumlara rastlanan ifadelerdendir. Nitekim bu sözcük Fransızcadan dilimize ödünçlenen yabancı kökenli kelimelerden biridir. Fransızcada “manager” şeklinde yazılan menajer kelimesinin Türkçedeki doğru kullanımı TDK kapsamındaki verilere göre açıklanmalıdır.

“Menajer mi menejer mi?” diyerek bu Fransızca kökenli kelimenin doğru yazılışını öğrenmeye çalışanlara TDK güncel sözlüğündeki bilgilerle yanıt verilebilir. Menajer kelimesi isim türünde iken 3 seslemden oluşur. Bu seslemlerin her birinin içerdiği ünlü sesler ise sırasıyla e, a, e şeklindedir. Yani menajer kelimesi ikinci sesleminde e değil, a ünlü harfi olacak şekilde yazılmalı ve aynı şekilde sesletilmelidir. Böylece Fransızcadan Türkçeye geçen bu kelime dilimizin yazım kuralları ihlal edilmeden doğru bir şekilde kullanılabilir.

TDK tarafından onaylanan menajer yazımı nasıldır?

Türkçe yazım kurallarının ihlal edilmemesi için sözcüklerin doğru yazılışlarının öğrenilmesinde yarar vardır. Menajer kelimesi de genellikle menejer şeklinde sesletilip bu şekilde yazıldığı zaman Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılmayan ifadelerdendir. Ancak Türk Dil Kurumu çevrim içi sözlüğü kapsamında 3 ayrı tanımı bulunan menajer kelimesinin doğru yazılışı ikinci sesleminde a ünlü harfi olacak şekildedir. Dolayısıyla menajer TDK onaylı yazılışı incelendiği zaman ilgili sözcüğün içerdiği harflerin sırasıyla m, e, n, a, j, e, r şeklinde olduğu söylenebilir.

Bir sözcüğün doğru yazılışı teorik bilgilerle açıklandıktan sonra bu ifadenin cümle içerisindeki kullanımı ile tanımlarına göz atılmasında fayda vardır. Menajer doğru yazılışı da bu kelimenin TDK kapsamındaki tanımları ile cümle içerisindeki kullanımı incelendiği zaman daha kolay bir şekilde kavranabilir. Bu bağlamda ilgili kelimenin doğru yazılışına yönelik olarak açıklanan bilgileri pekiştirmek isteyen kişiler aşağıda sıralanan tanımlar ile örnek cümleleri inceleyebilir:

  • Menajer (isim): Yönetici.
    1. Cümle örneği: Menajerimiz tarafından bizlere aktarılan bilgileri büyük bir dikkatle dinleyip not aldık.
  • Menajer (isim): Bir sporcunun veya sanatçının mesleki işlerini yönetip düzenleyen kimse.
    1. Cümle örneği: Çok sevilen şarkıcının meslek hayatındaki başarısının altında menajerinin büyük emeklerinin yer aldığı biliniyor.
  • Menajer (isim, spor): Bir spor takımının teknik yöneticisi olan kişi.
    1. Cümle örneği: Milli voleybol takımımızın menajeri her bir oyuncuyla özenli bir şekilde ilgileniyor.
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