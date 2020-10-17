Menajerimi Ara'da Feyyaz Yiğit sürprizi! Menajerimi Ara 9. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı

Star TV'de 18 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek olan Menajerimi Ara'nın 9. yeni bölümüne Feyyaz Yiğit konuk oluyor. Sevilen oyuncu yeni projesinde bir cerraha hayat vermeyi planlarken, büyük bir problemle karşı karşıya kalır.

Menajeri Kıraç'a (Barış Falay) kendisini kan tuttuğunu anlatmaya çalışan Yiğit, 'kan' kelimesini duyduğu anda bayılarak izleyicilere komik anlar yaşatırken, bu fobisiyle projede nasıl yer alacağı herkes için büyük bir merak konusu olur.



Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamloğlu'nun bir araya geldiği ve ünlü isimlerin de bu zengin kadroya eşlik ettiği 'Menajerimi Ara', yeni gününde 18 Ekim Pazar akşamı ve her pazar saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşacak.

