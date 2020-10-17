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  4. Menajerimi Ara'da Feyyaz Yiğit sürprizi! Menajerimi Ara 9. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı

Menajerimi Ara'da Feyyaz Yiğit sürprizi! Menajerimi Ara 9. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı

17.10.2020 00:10 | Son Güncelleme:
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Ay Yapım'ın imzalı Menajerimi Ara'nın 9. yeni bölümünden, canlandırdığı ikonik karakterlerle adını hafızalara kazıyan Feyyaz Yiğit'in yer aldığı bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayın günü değişen Menajerimi Ara'nın 9. yeni bölümü 18 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek.

Star TV'de 18 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek olan Menajerimi Ara'nın 9. yeni bölümüne Feyyaz Yiğit konuk oluyor. Sevilen oyuncu yeni projesinde bir cerraha hayat vermeyi planlarken, büyük bir problemle karşı karşıya kalır.

Feyyaz Yigit (2)

Menajeri Kıraç'a (Barış Falay) kendisini kan tuttuğunu anlatmaya çalışan Yiğit, 'kan' kelimesini duyduğu anda bayılarak izleyicilere komik anlar yaşatırken, bu fobisiyle projede nasıl yer alacağı herkes için büyük bir merak konusu olur.
Feyyaz Yigit (3)

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamloğlu'nun bir araya geldiği ve ünlü isimlerin de bu zengin kadroya eşlik ettiği 'Menajerimi Ara', yeni gününde 18 Ekim Pazar akşamı ve her pazar saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşacak.

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