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Menajerimi Ara dizisinden ilk fragman yayınlandı! Menajerimi Ara konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 20.07.2020 22:17 | Son Güncelleme

Birçok ülkede "Call My Agent" adıyla yayınlanan dizinin Türkiye uyarlaması olan 'Menajerimi Ara'nın ilk tanıtımı yapıldı. Ay Yapım imzalı projede Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu, Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Fatih Artman gibi oyuncular yer alıyor. Peki Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlayacak? İşte Menajerimi Ara dizisinden ilk fragman.

Star Tv’nin yeni dizisi Menajerimi Ara için geri sayım başladı. İlk tanıtım yayınlanan Menajerimi Ara, dünya çapında büyük ilgi gören Call My Agent isimli diziden uyarlanıyor. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Menajerimi Ara dizisi Yelda Eroğlu’nun kaleminden çıkarken, yöntemen koltuğunda Ali Bilgin yer alacak.

Dizide bir menajerlik şirketini merkeze alıp, eğlence dünyasının perde arkasını anlatılacak.

Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini, daha önce Star Tv ekranlarında fırtınalar estiren Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Cesur ve Güzel gibi projeleri yöneten Ali Bilgin üstlenecek.

DİZİNİN KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yakında Star Tv’de başlayacak Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor. Dizide Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu, Canan Ergüder,Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Fatih Artman gibi isimler rol alacak.

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