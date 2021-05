Menajerimi Ara dizisinin Barış’ı Deniz Can Aktaş’ın gerçek mesleğimi öğrenen şaşıp kalıyor

Pazar akşamlarının sevilen yapımı Menajerimi Ara dizisinin Barış’ı Deniz Can Aktaş hakkında çok fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Deniz Can Aktaş'ın gerçek mesleği sevenlerini şaşırtacak cinsten. Snob Magazin'de yer alan habere göre; 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Can Aktaş, son aylarda adından sıkça söz ettiriyor. 'Menajerimi Ara' adlı dizide Ahsen Eroğlu (Dicle) ile iyi bir uyum yakalayan Deniz Can Aktaş (Barış) hakkında ortaya çıkan bu gerçek herkesi şaşırttı.

DENİZ CAN AKTAŞ DİZİLERİ

Bugüne kadar; 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Avlu' ve 'Hayat Bazen Tatlıdır' gibi sevilen dizilerde rol alan Aktaş'ın Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu ortaya çıktı.

DEDESİ DE DENİZCİYMİŞ

Ünlü oyuncunun dedesinin de denizci olduğu öğrenildi.

Deniz Can Aktaş'ın üniversiteyi bitirdikten sonra oyunculuk yapmaya karar verdiği ve denizcilik aşkını rafa kaldırdığı ortaya çıktı. Aktaş'ın ekran önündeki ilk projesi 'Tatlı Küçük Yalancılar' olmuştu.