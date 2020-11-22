Menajerimi Ara dizisinin Dicle’si Ahsen Eroğlu için senaryosunun değişeceği iddia edildi!

Fransız yapımı Call My Agent dizisinden uyarlanan Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara dizisinde B planı devreye sokuldu. Dizi setinde koronavirüs vakalarının çıkmasıyla beraber çekimler durulmuştu. Başrol oyuncu Ahsen Eroğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra yapım ve senaryo ekibi alternatif bir yöntem düşünmeye başladı.

SEYİRCİSİNE BİR SÜRE VEDA EDECEK

Koronavirüs nedeniyle taşlar yerinden oynayan dizide Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu’nun iyileşinceye kadar setten uzak kalmasına karar verildi. Çekimlerin devam edebilmesi adına ise, senaryo ekibinin Dicle karakterinin bir süre diziden ayrılmasına yönelik bir hikaye ekleyeceği konuşuldu. Buna göre, Feris (Canan Ergüder) oyuncularla ilişki yaşamanın yasak olduğunu söyleyerek Dicle-Emir-Barış üçgenini bahane ederek Dicle’yi ajanstan kovacak. Feris Dicle’nin yerine yeni bir asistan alacak.

TV100 yazarı Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Menajerimi Ara dizisinin kadrosuna bir süreliğine Ayşe Köksal dahil olacak. Ayşe Köksal, Dicle’nin yerine gelen yeni asistan rolünü üstlenecek.

