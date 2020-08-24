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Menajerimi Ara ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Menajerimi Ara konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 24.08.2020 17:05 | Son Güncelleme

Ünlü Fransız dizisi Call My Agent’tan uyarlama olarak ekranlara gelecek olan Menajerimi Ara dizisi çok yakında Star TV’de izleyicilerle buluşuyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla seyircilerden tam not alan diziyle ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor. Peki, Menajerimi Ara ne zaman başlıyor? İşte Menajerimi Ara oyuncuları ve Menajerimi Ara konusu ile ilgili tüm detaylar...

Menajerimi Ara ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Menajerimi Ara konusu nedir?

Çok sayıda ünlü ismin başrolünde yer aldığı ve her bölüm farklı ünlü oyuncuları konuk edecek olan Menajerimi Ara dizisi Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla keyifli bir dizinin ekranlara geleceğinin sinyallerini veren Menajerimi Ara ile ilgili araştırmalar yapılmaya başladı. Peki, Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara dizisi nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar...

MENAJERİMİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen Menajerimi Ara ne zaman başlayacak sorusu nihayet yanıt buldu. Keyifli bir dizi olacağının sinyallerini veren yapım 25 Ağustos’ta Star TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Menajerimi Ara dizisi saat 20.00’de ekranlara gelecek. Star TV yayın akışında da yer alan dizinin sonrasında dizinin meraklıları menajerimi ara 1. bölüm ne zaman sorusuna yanıt bulmuş oldu. Ayrıca dizinin nerede çekildiği de merak ediliyor. Dizi, İstanbul Maslak’taki iş merkezlerinin tam kalbinde çekiliyor.

Menajerimi Ara ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Menajerimi Ara konusu nedir?

MENAJERİMİ ARA KONUSU

Menajerimi ara dizisi konusu da televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Call My Agent dizisinin dünyadaki ilk uyarlaması olan dizide bir menajerlik ajansında yaşananlar konu ediliyor. Dizide Ahsen Eroğlu’nun canlandıracağı Dicle karakteriyle beraber hayran olunan oyuncuların bilinmeyen serüvenlerine doğru bir yolculuk ekranlara gelecek. Ego Ajans’ın menajerleri ve oyuncularının birbirinden ilgi çekici hikayeleriyle tansiyonu yüksek ve keyifli bir dizi izleyicileri bekliyor.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

Menajerimi Ara dizisi oyuncuları arasında Canan Ergüder, Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimler bulunuyor. Menajerimi Ara oyuncular konusunda dikkat çekerken aynı zamanda sürekli olarak her yeni bölümde diziye konuk olacak ünlü oyuncularla da gündeme gelecek gibi görünüyor. Diziye konuk olacak ünlü isimler de şimdiden araştırılmaya başladı.

Menajerimi Ara ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Menajerimi Ara konusu nedir?

MENAJERİMİ ARA KİM KİMDİR?

Menajerimi Ara kadro içerisinde oyuncuların canlandırdığı karakterler de merak ediliyor. Ünlü oyuncu Barış Falay dizide Ego Ajans’taki kararlılığı, inatçılığı ve gücü ile dikkat çeken Kıraç Özdal karakterini canlandırıyor. Canan Ergüder ise yine ajanstaki menajerlerden bir tanesi olan ve bağımsızlığına düşkünlüğü, yüksek özgüveni ve sert yapısıyla bilinen Feris Dikmen karakterine hayat veriyor.

Ünlü oyuncu Fatih Artman ise ajansın bohem menajeri olarak görülen ve duygusallığıyla ön plana çıkan Çınar Bilgin karakterini canlandırıyor. Ajansın en deneyimli menajeri olan ve hayat tecrübelerini ustaca kullanan Peride Şener karakterine ise usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu hayat veriyor. Ayrıca Menajerimi Ara konuk oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Derya Baykal, Nebahat Çehre, Ercan Kesal, Çağatay Ulusoy, Melisa Şenolsun, Edis ve Nükhet Duru gibi önemli isimlerin de bulunacağı biliniyor.

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