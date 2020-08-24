Menajerimi Ara ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Menajerimi Ara konusu nedir?

Çok sayıda ünlü ismin başrolünde yer aldığı ve her bölüm farklı ünlü oyuncuları konuk edecek olan Menajerimi Ara dizisi Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla keyifli bir dizinin ekranlara geleceğinin sinyallerini veren Menajerimi Ara ile ilgili araştırmalar yapılmaya başladı. Peki, Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara dizisi nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar...

MENAJERİMİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen Menajerimi Ara ne zaman başlayacak sorusu nihayet yanıt buldu. Keyifli bir dizi olacağının sinyallerini veren yapım 25 Ağustos’ta Star TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Menajerimi Ara dizisi saat 20.00’de ekranlara gelecek. Star TV yayın akışında da yer alan dizinin sonrasında dizinin meraklıları menajerimi ara 1. bölüm ne zaman sorusuna yanıt bulmuş oldu. Ayrıca dizinin nerede çekildiği de merak ediliyor. Dizi, İstanbul Maslak’taki iş merkezlerinin tam kalbinde çekiliyor.

MENAJERİMİ ARA KONUSU

Menajerimi ara dizisi konusu da televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Call My Agent dizisinin dünyadaki ilk uyarlaması olan dizide bir menajerlik ajansında yaşananlar konu ediliyor. Dizide Ahsen Eroğlu’nun canlandıracağı Dicle karakteriyle beraber hayran olunan oyuncuların bilinmeyen serüvenlerine doğru bir yolculuk ekranlara gelecek. Ego Ajans’ın menajerleri ve oyuncularının birbirinden ilgi çekici hikayeleriyle tansiyonu yüksek ve keyifli bir dizi izleyicileri bekliyor.