Menemen konservesi nasıl yapılır? İşte hem lezzetli hem pratik ev yapımı menemen konservesi

Menemen konservesi günlük koşturma nedeniyle yemek hazırlamaya zaman bulamayanların yardımcısı olacak. Yumurta ile kullanarak lezzetli bir menemen hazırlayabileceğiniz bu konserveyi makarnaların üzerinde, bulgur pilavında ya da hazırladığınız yemeklerin üzerinde sos olarak kullanabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olansa domates, biraz biber ve yağ! Tadına doyamayacağınız ziyafetlerin ilk adımı olacak tarifte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise menemenin konservelik olabilmesi için ne yapmanız gerektiği. Bu adımda ihtiyacınız olan bilgiye ise püf noktalar kısmında ulaşabilirsiniz.

EV YAPIMI DOMATESLİ MENEMEN KONSERVESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2,5 kilo domates,

250 gr yeşil sivri biber,

1 yemek kaşığı tuz,

1/2 çay bardağı zeytin yağ (İsteğe göre sıvı yağ da kullanılabilir)

Tarifi:

Konservelik menemen nasıl yapılır diye merak edenler için Oktay Usta tarifini aratmayacak bir liste ile karşınızdayız.

diye merak edenler için aratmayacak bir liste ile karşınızdayız. Ev yapımı menemen konserves i için ilk olarak sivri biberleri ince ince doğruyoruz.

i için ilk olarak sivri biberleri ince ince doğruyoruz. Ardından domateslerin kabuklarını soyarak küp küp olacak şekilde olabildiğince ufak doğruyoruz.

Doğrama işlemini bitirdikten sonra hazırladığımız sivri biberleri tencereye koyuyoruz. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı döküyoruz.

Biberlerin rengi hafif dönene kadar kavuruyoruz.

İstediğimiz kıvama gelince üzerine domatesleri ekliyoruz.

Biber ve domatesleri karıştırdıktan sonra kapağı kapatarak kaynamasını bekliyoruz.

Kaynayan tencereye tuz ekliyoruz, karıştırıyoruz ve kapağı kapatmadan suyunu çekene kadar kaynatmaya devam ediyoruz.

Domatesler eriyerek püre haline geldikten sonra sosumuzu ocaktan alıyoruz.

Bir kepçe yardımıyla kavanozlara koyduğumuz kışık menemen konservesinin kapaklarını sıkıca kapatıyoruz.

Ardından kavanozları ters çevirerek 1 gece kadar bekletiyoruz.

Hazırladığımız domatesli menemen konservesini güneş almayan, serin bir yerde saklayarak muhafaza ediyoruz.

KIŞLIK DOMATESLİ MENEMEN KONSERVESİ YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Kışlık menemen konservesi nasıl yapılır sorusu tarifin tamamlanmasıyla cevaplanmıyor. Ev yapımı domatesli menemen konservesinin lezzeti kadar saklama ile ilgili püf noktaları hakkında bilgi sahibi olmak da önem taşıyor.

Kısa sürede bozulma ihtimali olan ev yapımı menemen konservesinin aylarca dayanmasını istiyorsanız yapmanız gereken menemen konservelerini yaparken kavanozların temiz ve kuru olması. Ayrıca kapaklarının sağlam olmasına da dikkat etmelisiniz. Daha önce kullandığınız kapaklar tutmama ihtimali olduğunu unutarak kapaklarınızı yeni almayı ihmal etmeyin.

Kapakları sıkıca kapatılan domatesli menemen soslarının kaynarken kavanozlara dökülerek kapaklarının sıkıca hızlı şekilde kapatılması gerekir.

Bu noktadan sonra yapılması gereken ilk iş kavanozları temiz ve kuru bir bezin üzerinde ters çevirmektir. Böylece kavanozların dökülmediğinden ve ağzının tam kapandığından emin olabilirsiniz. Ters çevrilmesinin sebebi ise kavanozların bu yöntemle kendini vakumlamasını sağlamaktır.

DOMATESLİ MENEMEN KONSERVESİ KAÇ DAKİKADA YAPILIR?

Bu tarifi hazırlamak için ihtiyacınız olan süre yaklaşık 1,5 - 2 saattir. Yarım saat kadar malzemeleri hazırlamak için harcayacağınız zamanın 60 dakika kadarlık bir kısmına da pişme süresi için ihtiyacınız vardır. Geri kalan zamana da menemen sosunuzu kavanozlara koyarak yukarıda verdiğimiz adımları uygulamak için ihtiyaç duyabilirsiniz.