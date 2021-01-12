Menemen tarifi ile aşçılara taş çıkartın! Kahvaltı sofranızdan eksik etmeyeceksiniz

Menemen tarifi malzeme listesi ve fazla zaman harcamadan hazırlanabildiği için kolay gibi görünse de doğru tadı yakalama noktasında zorlanılabilecek bir yemektir. Bu noktada hangi malzemenin ne kadar kullanılacağı, hangi sırayla pişirileceği büyük önem taşır. Hafta sonları kahvaltı sofralarını ziyafete dönüştüren, kimi zamansa günlük koşturmada hızlıca doymayı arzuladığımız için başvurduğumuz öğrenci evlerinin olmazsa olmaz yemeği menemeni tam kıvamında hazırlamak için bakın nelere dikkat etmek gerekiyor...
MALZEMELERİ:
2 adet yumurta,
2 adet domates,
2 adet yeşil biber,
1/2 çay bardağı zeytinyağı,
Tuz,
Karabiber
Menemen tarifinde arzuya göre soğan da kullanılabilir. Bu noktada yukarıdaki malzemelerden farklı olarak ihtiyacınız olan tek şey soğan olacak. Arzu ettiğiniz kadar soğanı küp küp doğradıktan sonra yağın ardından ilk olarak soğanlarınızı ekleyip çok geçmeden biberleri de tavaya alarak kavrulmasını sağlamalısınız. Biberleri öldürmeden üzerine domatesleri de ilave ettikten sonra yukarıdaki adımları takip ederek karışımınızın pişmesini sağlayabilir, son olarak da yumurtayı ekleyebilirsiniz.
Yaz-kış yemekten zevk aldığımız menemen, domates, biber ve yumurta sayesinde besleyici bir yemektir. Menemen tarifinde yer alan malzemeler yönünden vitamin ve lif kaynağı olarak görülebilir. İçindeki yumurta sayesinde ise protein ihtiyacı karşılanabilir. Peki diyet yapanların az yağ kullanarak hazırlayabileceği menemen kaç kaloridir?
Diyet yapanlara da lezzet peşinde koşanlara da hitap eden menemenin 250 gramlık 1 porsiyonu 177 kaloridir. 150 gramlık küçük porsiyonu ise 106 kaloriye denk gelir. 35 grama tekabül eden 1 çorba kaşığı menemen ise yalnızca 25 kaloridir. Tepeleme çorba kaşığı ile tüketildiğinde ise 40 grama denk gelir ve 28 kaloridir.
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