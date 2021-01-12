Menemen tarifi ile aşçılara taş çıkartın! Kahvaltı sofranızdan eksik etmeyeceksiniz

Menemen tarifi malzeme listesi ve fazla zaman harcamadan hazırlanabildiği için kolay gibi görünse de doğru tadı yakalama noktasında zorlanılabilecek bir yemektir. Bu noktada hangi malzemenin ne kadar kullanılacağı, hangi sırayla pişirileceği büyük önem taşır. Hafta sonları kahvaltı sofralarını ziyafete dönüştüren, kimi zamansa günlük koşturmada hızlıca doymayı arzuladığımız için başvurduğumuz öğrenci evlerinin olmazsa olmaz yemeği menemeni tam kıvamında hazırlamak için bakın nelere dikkat etmek gerekiyor...

MENEMEN TARİFİ

MALZEMELERİ:

2 adet yumurta,

2 adet domates,

2 adet yeşil biber,

1/2 çay bardağı zeytinyağı,

Tuz,

Karabiber

MENEMEN YAPILIŞI:

Öncelikle biberlerin çekirdeklerini ayırıyoru ve ince ince doğruyoruz.

Ardından zeytinyağı tavaya döküyoruz ve ocağı açarak biberleri ekliyoruz.

Biberler kavrulurken domatesleri küp küp doğramaya başlıyoruz.

Biberleri fazla öldürmeden canlı rengini koruyarak domatesleri üzerine ekliyoru ardından karıştırmaya başlıyoruz. Bu sırada domatesleri kaşık yardımıyla ezerek biraz daha küçültebilir ve ezebilirsiniz. Böylece daha lezzetli bir tat elde edebilirsiniz.

Bir süre karıştırdıktan sonra 5 dakika kadar kendi haline bırakarak kavrulmasını bekliyoruz.

Domates ve biberler istenilen kıvamda piştikten sonra sıra yumurtaları eklemeye geliyor.

Yumurtaları kırdıktan sonra hızlı şekilde karıştırarak pişirmeye başlıyoruz.

Menemenimiz pişti, servis için tabağa alarak maydonozla süsleyebiliriz.

Şimdiden afiyet olsun...

SOĞANLI MENEMEN NASIL YAPILIR?

Menemen tarifinde arzuya göre soğan da kullanılabilir. Bu noktada yukarıdaki malzemelerden farklı olarak ihtiyacınız olan tek şey soğan olacak. Arzu ettiğiniz kadar soğanı küp küp doğradıktan sonra yağın ardından ilk olarak soğanlarınızı ekleyip çok geçmeden biberleri de tavaya alarak kavrulmasını sağlamalısınız. Biberleri öldürmeden üzerine domatesleri de ilave ettikten sonra yukarıdaki adımları takip ederek karışımınızın pişmesini sağlayabilir, son olarak da yumurtayı ekleyebilirsiniz.