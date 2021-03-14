Menemenspor-Adanaspor müsabakasında futbolcular sahaya doktor kıyafetiyle çıktı

TFF 1. Lig’in 26. hafta karşılaşmasında Menemenspor’un, Adanaspor’u konuk ettiği maç öncesinde yapılan seremoniye iki takımın futbolcuları 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle beyaz doktor önlükleriyle çıktı. Pandemi döneminde canla başla mücadele veren sağlık çalışanlarına önlükleriyle jest yapan futbolcular, tribünde bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı. İstiklal Marşı’nı üstünde bulunan önlüklerle beraber okuyan futbolcular, seremoninin ardından önlükleri çıkarıp maça başladı.

