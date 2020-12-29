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Menemenspor’da Murat Erdemir ile yollar ayrıldı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 29.12.2020 22:43 | Son Güncelleme

Menemenspor’da 11 yıldır sarı-lacivertli formayı terleten 32 yaşındaki ön libero Murat Erdemir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Menemenspor’da Murat Erdemir ile yollar ayrıldı

Menemenspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolcusu Murat Erdemir ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Murat Erdemir’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyen sarı-lacivertli ekip, "Sen Menemenspor’u çok sevdin, Menemenspor Camiası da seni çok sevdi, Kulübümüze yaptığın tüm katkılar için teşekkürler PİRE" ifadelerini kullandı.

11 SEZON FORMA GİYDİ, 2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Karşıyaka altyapısından yetişen Murat Erdemir, 2010-2011 sezonunda Menemenspor’a transfer oldu. 11 sezon sarı-lacivertli formayı terleten 32 yaşındaki ön libero, toplamda 309 resmi maça çıkarken, 4 kez de gol atma başarısı gösterdi. Murat Erdemir, Menemenspor’un 3. Lig ve 2. Lig’de yaşadığı şampiyonluklarda ise takım kadrosunun değişmez isimlerindendi.

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