Menemenspor’da Murat Erdemir ile yollar ayrıldı

Menemenspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolcusu Murat Erdemir ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Murat Erdemir’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyen sarı-lacivertli ekip, "Sen Menemenspor’u çok sevdin, Menemenspor Camiası da seni çok sevdi, Kulübümüze yaptığın tüm katkılar için teşekkürler PİRE" ifadelerini kullandı.

11 SEZON FORMA GİYDİ, 2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Karşıyaka altyapısından yetişen Murat Erdemir, 2010-2011 sezonunda Menemenspor’a transfer oldu. 11 sezon sarı-lacivertli formayı terleten 32 yaşındaki ön libero, toplamda 309 resmi maça çıkarken, 4 kez de gol atma başarısı gösterdi. Murat Erdemir, Menemenspor’un 3. Lig ve 2. Lig’de yaşadığı şampiyonluklarda ise takım kadrosunun değişmez isimlerindendi.

