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Menü nasıl yazılır? Menü mü mönü mü, TDK'ye doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
11.02.2024 13:09 | Son Güncelleme:
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Menü kelimesi hem bilişim alanında hem de günlük konuşmalarda yaygın olarak kullanılır. Sesletilirken genellikle doğru bir şekilde kullanılan bu sözcüğün Türkçe yazım kurallarına uygun olan yazılışı ise karıştırılabilir. Bu da temelde menünün Fransızcadaki sesletimine yönelik olan bilgilerin yanlış yorumlanmasından kaynaklanan bir hatadır. Dolayısıyla TDK güncel sözlüğü kapsamındaki güvenilir açıklamalara göre menü sözcüğünün doğru yazılışı ile hangi anlamlarda kullanıldığı belirtilmelidir.

Günlük yaşamda gerek restoranlarda gerek ise bilişim alanıyla ilişkili olan bağlamlarda sıklıkla kullanılan menü sözcüğü Fransızcadır. Ancak bu sözcük ses değişikliğine uğrayarak dilimize ödünçlenmiştir. Dolayısıyla menü kelimesi Türkçede yaygın olarak kullanılan ifadelerden biridir. Bu da menü sözcüğünün Türkçe yazım kurallarına göre nasıl kullanılması gerektiğinin sıkça araştırılmasına sebebiyet verir. Çünkü ilgili kelime pek çok kişi tarafından bilinse de yazılı dilde yanlış bir şekilde kullanılabilir. Bu problemin ortadan kaldırılması için ise TDK güncel sözlüğü kaynak alınarak menü sözcüğünün doğru yazılışı, temel anlamları ve cümle içerisindeki kullanımı üzerine bilgi verilmelidir.

Menü nasıl yazılır?

Dilimize Fransızcadan ödünçlenip en yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biri menü olarak öne çıkar. Bu sözcüğün ait olduğu dildeki doğru yazılışı “menu” şeklindedir. Nitekim TDK güncel çevrim içi sözlüğü incelendiği zaman menü kelimesinin Fransızcadaki kullanımının bu şekilde olduğu doğrulanabilir. Söz edilen bu kelimenin Türkçe yazım kurallarına uygun olan kullanımı da yine TDK güncel sözlüğüne başvurularak öğrenilebilir. Bu temel kaynağa göz atıldığı zaman menü sözcüğünün ilk hecesinde e ve ikinci sesleminde de ü sesi yer alacak şekilde yazıldığı görülür. Buna ek olarak ilgili kelimenin içerdiği harfler sırasıyla m, e, n, ü şeklinde belirtilebilir.

“Menü mü mönü mü?” sorusu genellikle ilgili sözcüğün ait olduğu dildeki sesletimine yönelik olan bilgilerden ötürü ortaya çıkar. Nitekim menü sözcüğünün ait olduğu dildeki doğru yazılışı da mönü şeklinde değildir. Ancak Fransızcada menu şeklinde yazılan sözcük “mönü” olarak sesletilir. Bu da menü kelimesinin Türkçede de böyle yazıldığının sanılmasına yol açar. Menü TDK güncel çevrim içi sözlüğü üzerinden sorgulatıldığı zaman ise bu konuya yönelik olan hatalı bilgiler giderilir. Çünkü TDK’ye göre doğru olan menü yazımı ve bu ifadenin hatalı kullanımı şu şekildedir:

  1. Menü (doğru yazılışı)
  2. Mönü (yanlış yazılışı)

Menü kelimesi cümle içerisinde nasıl kullanılır?

Yaygın olarak bilinenin aksine tek bir anlamda kullanılmayan menü sözcüğü Fransızcadan dilimize ödünçlenmiştir. Bu sözcüğün isim türünde olduğu bilinirken 3 ayrı anlamda kullanıldığı görülür. TDK güncel sözlüğü de menü sözcüğünün temel anlamlarının öğrenilmesini sağlayan kaynakların başında gelir. Bu bağlamda menü sözcüğü ilgili kaynak üzerinden aratılarak menü kelimesinin tanımlarına kısa sürede ulaşılabilir. Ancak bu sözcüğün temel anlamları sıralanırken aynı zamanda cümle örnekleriyle pekiştirilmelidir. Böylelikle menü sözcüğünün doğru yazılışı ve 3 ayrı anlamı cümle örnekleriyle birlikte incelenerek tam olarak öğrenilebilecektir. TDK kapsamındaki bilgilere göre derlenen menü sözcüğünün anlamları ve cümle örnekleri aşağıdaki gibidir:

  • Menü (isim): Yemek listesi.
    1. Örnek cümle: Yeni açılan o meşhur restoranın menüsünü incelediğimizde mekanın neden bu denli övüldüğünü anlamış olduk.
  • Menü (isim): Sofraya çıkarılacak yemeklerin hepsi.
    1. Örnek cümle: Akşam ağırlayacağımız misafirler için hazırladığımız menü birbiriyle oldukça uyumlu lezzetleri içeriyor.
  • Menü (isim, bilişim): Seçenek veya komut listesi.
    1. Örnek cümle: Bu programı kullanırken sol üst kısımda yer alan menüden kolaylıkla farklı kategorilere geçiş yapabilirsin.
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