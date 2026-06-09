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Merak eden çok, girebilen yok: Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 gizemli bölge!

Türkiye'de ulusal güvenlik, askeri strateji ve insan sağlığı nedeniyle girişleri yasaklanan birçok nokta bulunuyor. Kimileri devlet sırlarını barındırırken, kimileri ise hayati tehlike nedeniyle koruma altında tutuluyor. İşte Türkiye'nin girilmesi yasak olan 9 noktası…

Merak eden çok, girebilen yok: Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 gizemli bölge!
Sedef Karatay Bingül

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan bu noktalar, taşıdıkları stratejik önem, güvenlik hassasiyeti ve gizemleri nedeniyle kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ancak uzmanlar, bu alanların giriş yasağına tabi olduğunu ve izinsiz yaklaşmanın ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı.

1. SAĞIR ODA

Devletin en kritik bilgilerinin konuşulduğu Sağır Oda, üst düzey güvenlik önlemleriyle korunuyor. Ses geçirmeyen özel duvarlar, pencereler ve perdelerle donatılan odada, kayıt yapabilecek tüm elektronik cihazlar özel sistemlerle devre dışı bırakılıyor.

2. KOZMİK ODA

Genelkurmay bünyesinde bulunan Kozmik Oda, ülkenin en gizli belgelerinin saklandığı alanlardan biri olarak biliniyor. Yüz tanıma, parmak izi ve özel şifre sistemleriyle korunan odalara yalnızca özel yetkilendirilmiş personel giriş yapabiliyor.

Merak eden çok, girebilen yok: Türkiye de girilmesi yasak olan 9 gizemli bölge! 1

3. İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ

Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü, Türkiye ile ABD'nin ortak kullanımıyla faaliyet gösteren en önemli askeri üslerden biri olarak öne çıkıyor.

Merak eden çok, girebilen yok: Türkiye de girilmesi yasak olan 9 gizemli bölge! 2

4. KİSECİK ÜSSÜ

Hatay ilinin Antakya ilçesine bağlı Kisecik köyünde bulunan bir askeri tesistir.

5. PLUTO'NUN KAPISI

Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti içerisinde bulunan Pluto'nun Kapısı, antik dönemlerden bu yana gizemiyle biliniyor.

Merak eden çok, girebilen yok: Türkiye de girilmesi yasak olan 9 gizemli bölge! 3

6. KÜRECİK KALKANI

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Kürecik'ten alan radar üssüdür. Yüksek rakımda bulunan tesis, olası füze tehditlerini erken tespit etmek amacıyla faaliyet gösteriyor ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.

7. BAŞKOMUTANLIK SIĞINAĞI

Olası savaş ve kriz senaryolarında devlet yönetiminin devamlılığını sağlamak amacıyla inşa edilen Başkomutanlık Sığınağı'nın konumu ve teknik özellikleri kamuoyuyla paylaşılmıyor.

8. TARSUS'TAKİ GİZEMLİ KAZI ALANI: SIR PERDESİ ARALANMADI

Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllar önce gerçekleştirilen ve kamuoyunda 'Gizemli Ev' olarak bilinen kazı çalışmaları, halen merak konusu olmaya devam ediyor. İddialara göre bölgede tarihi bir hazine aranırken, kazının ayrıntıları ve elde edilen bulgular hakkında resmi açıklamalar sınırlı kaldı.

Merak eden çok, girebilen yok: Türkiye de girilmesi yasak olan 9 gizemli bölge! 4

9. İMRALI ADASI

İmralı Adası, tamamen askeri ve güvenlik kontrolü altında bulunan bölgelerden biri olarak biliniyor. Sivil girişlere kapalı olan adada yüksek güvenlikli cezaevi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye yasak bölge
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