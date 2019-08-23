Merak edenler için: Filizlenen sarımsak yenir mi?

Hemen hemen hepimiz bu durumu yaşamışızdır; kullanmak istediğimiz sarımsakların filizlendiğini ve saçaklandığını görür ve çöpe atarız.

Ancak bu saçaklanan sarımsakları çöpe atarak büyük hata yapıyoruz. Güney Kore'deki Kyungpook Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucunda saçaklanan sarımsağın faydalı olduğu ortaya çıktı.

Araştırma sonucunda saçaklanan sarımsaklarda taze sarımsağa göre daha fazla antioksidan olduğu açıklandı. Bir diğer faydası ise sarımsakta bulunan minerallerin vücut tarafından daha hızlı emilmesi oldu.



