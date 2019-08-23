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Merak edenler için: Filizlenen sarımsak yenir mi?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.08.2019 12:08 | Son Güncelleme

Yemeklerimize lezzet katan, faydalarıyla sağlığımızı sigortalayan sarımsak, mutfağın olmaz olmazlarından. Hem yemeklerimize kullandığımız hem de şifalı tarifler yaptığımız sarımsakları filizlenince çöpe atmalı mıyız? İşte cevabı!

Merak edenler için: Filizlenen sarımsak yenir mi?

Hemen hemen hepimiz bu durumu yaşamışızdır; kullanmak istediğimiz sarımsakların filizlendiğini ve saçaklandığını görür ve çöpe atarız.

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Ancak bu saçaklanan sarımsakları çöpe atarak büyük hata yapıyoruz. Güney Kore'deki Kyungpook Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucunda saçaklanan sarımsağın faydalı olduğu ortaya çıktı.

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Araştırma sonucunda saçaklanan sarımsaklarda taze sarımsağa göre daha fazla antioksidan olduğu açıklandı. Bir diğer faydası ise sarımsakta bulunan minerallerin vücut tarafından daha hızlı emilmesi oldu.

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