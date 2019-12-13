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Merak ettiğiniz her şeyi okuyabileceğiniz site: MANAA.İO!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bir site hayal edin! Peynirli makarnadan araba lastiğine, bilgisayar formatlamadan kuantum fiziğine her konuda içerik bulabileceğiniz bir site. Merak ettiğiniz her şeyi okuyabileceğiniz ve merak duyduğunuz her konuda yazabileceğiniz bir site.

Merak ettiğiniz her şeyi okuyabileceğiniz site: MANAA.İO!

Diyelim ki ilgi veya uzmanlık alanınız ya da yalnızca aklınıza gelen öylesine bir konuyla ilgili yazmak ve bunu bir tık'la yüz binlerce insana ulaştırmak istiyorsunuz. Nerede yayınlardınız?

Facebook mu? Peki birden fazla video ve fotoğraf eklemek istediğinizde ne olacak?

Instagram mı? Yazı için yeterince yer yok.

Twitter mı? Konforsuz.

Sizi tüm bunlardan çok daha keyifli, konforlu ve zengin bir "mecra"ya davet ediyoruz: MANAA.io

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Manaa'ya girin, kişisel sayfanızı oluşturun, yazınızı ekleyin ve yayınlayın. Bu kadar basit! Üstelik yazınıza dilediğiniz kadar fotoğraf ve video ekleyebilirsiniz. Sayfanızı ister adınızla ister anonim olarak yayınlayabilir; linkini ister sosyal medyada ister diğer platformlarda dilediğinizce paylaşabilirsiniz.

manaa-

Canınız yazı yazmak istemiyor mu; ilgi ve uzmanlık alanlarınıza dair içerikleri okuyabilirsiniz. “Yazdığın kadar blog! Yazmadığında merak ettiklerin için kaynak” mottosuyla yola çıkan yeni nesil içerik platformu Manaa ile yazmak ve yayınlamak artık çok kolay!

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manaa manaa.io

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