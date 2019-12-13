Merak ettiğiniz her şeyi okuyabileceğiniz site: MANAA.İO!

Diyelim ki ilgi veya uzmanlık alanınız ya da yalnızca aklınıza gelen öylesine bir konuyla ilgili yazmak ve bunu bir tık'la yüz binlerce insana ulaştırmak istiyorsunuz. Nerede yayınlardınız?

Facebook mu? Peki birden fazla video ve fotoğraf eklemek istediğinizde ne olacak?

Instagram mı? Yazı için yeterince yer yok.

Twitter mı? Konforsuz.

Sizi tüm bunlardan çok daha keyifli, konforlu ve zengin bir "mecra"ya davet ediyoruz: MANAA.io

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