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Merakla bekleniyordu! Özgü Namal ve Özcan Deniz'li Kızıl Goncalar'ın yayın tarihi belli oldu!

05.12.2023 20:35 | Son Güncelleme:
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Kızıl Goncalar dizisine dair yeni detaylar ortaya çıktı. FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kızıl Goncalar dizisinin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Başrollerinde Özcan Deniz ve yıllar sonra setlere dönen Özgü Namal'ı buluşturan dizinin yayın hayatına başlayacağı tarih de belli oldu.

Kızıl Goncalar dizisinin ilk fragmanının yayınlanmasının ardından yayın tarihi merak ediliyordu. Gold Film imzası taşıyan dizinin başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer alıyor. Bir süredir sakin bir yaşam süren ve 10 yıl sonra setlere dönüş yapma kararı alan Özgü Namal, dizide bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’i canlandırıyor. Namal, Meryem rolü için tesettüre girdi.

TARİKAT İSMİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Özgü Namal ile Özcan Deniz’in başrolünü paylaştığı, merakla beklenen dizinin tanıtımında hikâyede geçen hayali tarikatın isminin “Ahiler” olması Kırşehir halkının tepkisini çekmişti. Yaşanan hassasiyet üzerine yapım şirketi Gold Film hemen harekete geçerek tanıtımı yenilemiş ve bir özür yazısı kaleme almıştı.
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YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği FOX’un yeni dizisi Kızıl Goncalar'ın yayın tarihi belli oldu. Özcan Deniz ve özgü Namal’ı başrollerinde buluşturan dizi, 18 Aralık Pazartesi akşamı yayın hayatına merhaba diyecek.

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KIZIL GONCALAR KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor.

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İŞTE OYUNCU KADROSU

Dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler eşlik ediyor.

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