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Meraklı öğrenciler hastanelik oldu! Müdür duyar duymaz aileleri aradı, alarma geçildi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 14.02.2019 08:20 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir öğrenci tarafından okula getirilen civa nedeniyle 24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Meraklı öğrenciler hastanelik oldu! Müdür duyar duymaz aileleri aradı, alarma geçildi

Olay, akşam saatlerinde Türkiye Petrolleri Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi okula cıva dolu kutu getirdi. Sınıftaki öğrenciler merak ettikleri kutuyu ellerine alarak inceledikten sonra arkadaşlarına geri verdi. Okul bittikten sonra durumdan haberdar olan okul müdürü velilere mesaj göndererek öğrencilerin tedbir amaçlı hastaneye götürülmesini istedi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen 24 öğrenci mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri olduğunu söylemesi üzerine tedaviye alındı.

"ARKADAŞIMIZ GETİRDİ, OYNADIK"

Hastanede tedavi gören bir öğrenci, “Bir arkadaşımız cıva getirdi bizde oynadık. Daha sonra müdürümüz ailelerimize haber verdi. Bizde hastaneye geldik. Gelmeden önce baş dönmesi ve bulantı oldu. Şimdi tedavi altındayız” dedi.

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Çocuğunu hastaneye getiren bir öğrenci velisi, okul müdürünün kendilerine mesaj attığını söyleyerek, “Okul müdürünün bizlere mesaj atması ile hiç zaman kaybetmeden buraya geldik. Bir öğrenci cıva isminde bir kimyasal madde getirmiş. Sınıfta bulunan herkes oynamış bu madde ile. Şu anda çocuğumuz tedavi altında durumları iyi” diye konuştu. 10 öğrencinin ise tetkiklerinin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman cıva zehirlenmesi

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