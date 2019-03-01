Mercedes-AMG GLE 53 yola çıktı

Mercedes-Benz’in yüksek performanslı araçlarını üreten Mercedes-AMG’nin patronu Tobias Moers popüler AMG SUV ailesine 2020 yılında yeni bir üyenin katılacağını açıkladı. Performans SUV modellerinin mucidi olan Mercedes-AMG, önümüzdeki yılda da segmentin zirvesinde kalabilmek için sınırları bir kez daha zorladı. GLE 53’ün geliştirme sürecini başarıyla tamamladı. Sevilen GLE AMG serisinin yeni nesil üyesi olan Mercedes-AMG GLE 53 önümüzdeki hafta başlarında ziyaretçilere kapılarını açacak olan 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.

Mercedes-AMG GLE 53 Cenevre’ye gitmek üzere Almanya’daki evinden yola çıktı!

Sadece birkaç gün sonra tüm detayları ile ortaya çıkacak olan Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ hakkında en çok merak edilen konu şüphesiz performansı. Gelin, bu canavarın performansına yakından göz atalım.

Mercedes-AMG bu araçta kullandığı altı silindirli 3.0 twin-turbo motoru markasından devralarak onu EQ Boost üzerinden 48 voltluk elektrik motoruyla birleştirerek ortaya son derece güçlü bir hibrid sistem meydana getirmiş. Kaputun altında yatan bu melez 6.1000 devir/dakikada 435 beygir (320 kW) güç ve 1.800 devir/dakikada 520 Nm tork üretiyor. Standart olarak dokuz vitesli AMG Speedshift otomatik şanzımanla desteklenen AMG GLE 53’te, 4Matic dört tekerlekten çekiş sistemi de standart.