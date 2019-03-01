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Mercedes-AMG GLE 53 yola çıktı

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 01.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, GLE-AMG serisinin “53” versiyonunu açıkladı. Önümüzdeki hafta Cenevre’de tanıtılacak olan yeni Mercedes-AMG GLE 53 ise hiç vakit kaybetmeden yola çıktı. İşte detaylar.

Mercedes-AMG GLE 53 yola çıktı

Mercedes-Benz’in yüksek performanslı araçlarını üreten Mercedes-AMG’nin patronu Tobias Moers popüler AMG SUV ailesine 2020 yılında yeni bir üyenin katılacağını açıkladı. Performans SUV modellerinin mucidi olan Mercedes-AMG, önümüzdeki yılda da segmentin zirvesinde kalabilmek için sınırları bir kez daha zorladı. GLE 53’ün geliştirme sürecini başarıyla tamamladı. Sevilen GLE AMG serisinin yeni nesil üyesi olan Mercedes-AMG GLE 53 önümüzdeki hafta başlarında ziyaretçilere kapılarını açacak olan 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.
Mercedes-AMG GLE 53 Cenevre’ye gitmek üzere Almanya’daki evinden yola çıktı!

Sadece birkaç gün sonra tüm detayları ile ortaya çıkacak olan Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ hakkında en çok merak edilen konu şüphesiz performansı. Gelin, bu canavarın performansına yakından göz atalım.

Mercedes-AMG bu araçta kullandığı altı silindirli 3.0 twin-turbo motoru markasından devralarak onu EQ Boost üzerinden 48 voltluk elektrik motoruyla birleştirerek ortaya son derece güçlü bir hibrid sistem meydana getirmiş. Kaputun altında yatan bu melez 6.1000 devir/dakikada 435 beygir (320 kW) güç ve 1.800 devir/dakikada 520 Nm tork üretiyor. Standart olarak dokuz vitesli AMG Speedshift otomatik şanzımanla desteklenen AMG GLE 53’te, 4Matic dört tekerlekten çekiş sistemi de standart.

Sonuç olarak, AMG departmanı tüm bu uyumlu birleşimlerle ortaya inanılmaz bir verim çıkarmış. Bu güçlü devi 5.800 devir/dakika ile sadece 5.3 saniyede 0-100 km/s’e çıkarmayı başarmış. Daha fazla ileri gitmeden de maksimum hız limitini elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırmış.

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Anahtar Kelimeler:
mercedes GLE-AMG serisi 2019 Cenevre Otomobil Fuarı

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