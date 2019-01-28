Mercedes-Benz, Polonya’da pil üretim tesisi açacak!

Daimler AG, 2022 yılına kadar Mercedes-Benz ve Smart modellerinin dahil olduğu en az 10 tam elektrikli otomobili piyasaya sürmeyi planlıyor. Orta vadede elektrikli otomobillerin markanın toplam üretim hacminin hatırı sayılır bir kısmını oluşturması planlanıyor. Alman üretici ise bu hızlı değişim süreci desteklemek için gerekli alt yapıyı oluşturmaya şimdiden başladı.
Bu kapsamda elektromobilite alanındaki yatırımlarını arttıran Alman otomotiv devi şimdilerde Avrupa-Kuzey Amerika-Asya üçgeninde dünyanın en büyük pil üretim ağlarından birini kurmaya hazırlanıyor. Avrupa’da, ABD’de, Çin’de ve Tayland’da toplamda dokuz fabrikayı kapsayacak olan küresel pil üretim ağı projesine ilk etapta 1 milyar avrodan fazla yatırım yapılacak.
Şirketin 2030 yılına kadar 20 milyar avro değerinde pil satın alacağı öngörülüyor. Bu nedenle bunun gibi birkaç milyar dolarlık yatırım Daimler AG‘nin Asyalı üreticilerin hakim olduğu yetersiz ve belirsiz pil piyasasına olan bağımlılığını büyük ölçüde azaltabilir.
Mercedes-Benz, EQ elektrikli otomobil serisine pil tedarikini arttırmak için Polonya’da yeni bir pil üretim tesisi açmaya karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile görüşen Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Üyesi Markus Schafer yeni fabrikanın inşası için gerekli izinleri aldı.
Tesis Polonya’nın güneybatısında bulunan Jawor’da inşa edilecek ve Almanya sınırına 100 km uzaklıkta yer alacak. Alman otomotiv devinin Polonya’daki ilk motor fabrikasının yanına kurulacak olan tesis başlangıçta 200 milyon avro ile finanse edilecek. Yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak.
Jawor Motor Fabrikası‘nın temeli ise 2017’de atıldı, 2019 yılı sonu gibi ise inşasının tamamlanarak üretime geçecek. Buraya ek olarak kurulacak pil üretim tesisinin inşasına ne zaman başlanacağı ve biteceği hakkında ise henüz net bir bilgi yok. Ancak Polonya’daki bu tesis pil üretmeye başladığında eş zamanlı olarak açılacak diğer tesislerin de üretime geçeceği biliniyor. Bununla birlikte Mercedes-Benz’in pil üretimi küresel çapta toplam dokuz tesise ulaşacak.
İşte o tesislerin tamamı
Jawor – Almanya
Sindelfingen – Almanya
Kamenz – Almanya Buradaki ikinci tesis olacak.
Untertuerkheim – Almanya Buraya iki tesis kurulacak.
Pekin – Çin
Vance, Alabama – ABD
Bangkok – Tayland
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