Mercedes yeni pilotunu açıkladı

Formula 1'de beklenen sürücü ddeğişikliği gerçekleşti. George Russell gelecek sezondan itibaren Mercedes'te yarışacak.
Mercedes'te Valtteri Bottas oluşacak boşluğu Britanyalı sürücü dolduracak.
Russell 2019'dan bu yana Williams takımında yarışıyor. 23 yaşındaki sürücü geçen sezon Hamilton'ın corona virüse yakalandığı süreçte Mercedes'in koltuğuna geçmişti.
Alman ekibi sezonu Hamilton - Bottas ikilisiyle tamamlayacak. Bottas, önümüzdeki yıl Alfa Romeo'da, Kimi Raikkonen'in yerine geçecek.
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