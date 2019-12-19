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Merdiven altı estetik yüz anatomisini bozabilir

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Op. Dr. Ahmet Aydın uygun olmayan koşullarda yapılan estetik müdahaleler için uyarılarda bulundu. Aydın, “Merdiven altı uygulanan botoks, dolgu gibi işlemler sonrası ağız köşesinde düşme ve kayma, kaş asimetrisi, göz kapağında görmeyi etkileyecek düzeyde düşüklük hatta çift görme gibi birçok problem ortaya çıkabilir” dedi.

Merdiven altı estetik yüz anatomisini bozabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünden Op. Dr. Ahmet Aydın, merdiven altı uygulanan botoks, dolgu gibi işlemlerin kalıcı şekil bozukluklarına neden olabileceğine dikkat çekti. Aydın, son yıllarda botoks, dolgu gibi cerrahi dışı estetik girişimlere duyulan ilginin arttığını belirterek “Dolgu, botoks, prp, mezoterapi gibi cerrahi olmayan estetik girişimler yalnızca klinik, hastane ve muayenehane ortamında bir Dermatoloji veya Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı tarafından yapılmalı. Güzellik salonları, kuaförler, masaj salonları gibi yerlerde bu estetik müdahalelerin yapılması kanunen uygun değil. Uygun olmayan yerlerde, uygun olmayan kişilerce yapılan işlemler sonrası enfeksiyon başta olmak üzere her türlü problemin ortaya çıkabileceği unutulmamalı. Hastalar işlem öncesi kullanılacak olan malzemenin markasını, son kullanma tarihini hatta uygulayacak olan kişinin uzmanlık diplomasını sorgulamaktan çekinmemeli. Bununla birlikte uygulanacak olan malzemenin yalnızca kendileri için kullanılacağından da emin olmaları gerekiyor” dedi.

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Doğru yerlerde ve doğru ellerde uygulanan botoksun başarıyla sonuçlandığını ifade eden Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

“Uygulanan malzeme kaliteli bile olsa, uygulama dozlarının yanlış planlanması veya estetik yüz anatomisinin yeterince doğru bilinmemesi bu problemlerin oluşmasına sebep olabilir. Yanlış ellerde yapılan uygulamalar sonrası ağız köşesinde düşme ve kayma, kaş asimetrisi, göz kapağında görmeyi etkileyecek düzeyde düşüklük hatta çift görme gibi birçok problem ortaya çıkabilir. Bu deformasyonların düzeltilmesi hastadan hastaya değişiklik gösterir. Özellikle kaş asimetrileri, estetik yüz anatomisine hakim uzmanlarca küçük dozlarda botoks uygulamaları ile düzeltilebilir. Bu tarz küçük müdahaleler ile düzeltilmeyen durumlar için 6-8 ay botoksun etki süresinin geçmesini beklemek en doğru karar. Dolgu uygulamalarındaki durum ise daha farklı. Yasadışı yollardan ülkemize getirilen, etkin maddesi bilinmeyen, onay almamış birçok madde, ucuz estetik dolgu maddeleri olarak kanunsuz bir şekilde uygulanıyor. Bu tarz durumlarda sonuçların düzeltilmesi oldukça güç olmakla birlikte, kalıcı şekil bozuklukları oluşturabiliyor.”

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estetik estetik ameliyatı estetik mağduru

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