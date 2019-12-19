Merdiven altı estetik yüz anatomisini bozabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünden Op. Dr. Ahmet Aydın, merdiven altı uygulanan botoks, dolgu gibi işlemlerin kalıcı şekil bozukluklarına neden olabileceğine dikkat çekti. Aydın, son yıllarda botoks, dolgu gibi cerrahi dışı estetik girişimlere duyulan ilginin arttığını belirterek “Dolgu, botoks, prp, mezoterapi gibi cerrahi olmayan estetik girişimler yalnızca klinik, hastane ve muayenehane ortamında bir Dermatoloji veya Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı tarafından yapılmalı. Güzellik salonları, kuaförler, masaj salonları gibi yerlerde bu estetik müdahalelerin yapılması kanunen uygun değil. Uygun olmayan yerlerde, uygun olmayan kişilerce yapılan işlemler sonrası enfeksiyon başta olmak üzere her türlü problemin ortaya çıkabileceği unutulmamalı. Hastalar işlem öncesi kullanılacak olan malzemenin markasını, son kullanma tarihini hatta uygulayacak olan kişinin uzmanlık diplomasını sorgulamaktan çekinmemeli. Bununla birlikte uygulanacak olan malzemenin yalnızca kendileri için kullanılacağından da emin olmaları gerekiyor” dedi.