Meriç Aral neden gözaltına alındı? Oyuncu Meriç Aral kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçuyla başlattığı soruşturma kapsamında Hadise, İrem Derci, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar, Meriç Aral, Mert Yazıcıoğlu, Derin Talu, Deren Talu, Dilan Polat, Engin Polat, Ziynet Sali, Özge Özpirinçci, Birce Akalay, Metin Akdülger gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Meriç Aral da bulunuyor. Peki Meriç Aral neden gözaltına alındı? Meriç Aral kimdir?

Uyuşturucu operasyonu olduğu açıklandı. Operasyonun 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla olduğu belirtildi. Ünlü isimlerin kan tahlili ve ifadeleri alınacak.

MERİÇ ARAL KİMDİR?

Avukatlık yapan bir ailenin çocuğu olarak 17 Kasım 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı zamanda yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat bölümünde eğitim gördü. Film asistanı olarak kısa bir süre görev aldı.

Oynadığı diziler:



2012 yılında yayımlanan Sultan adlı dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Ardından Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda adlı filmde oynadı. Sonraki süreçte Yüksek Sosyete (2016) diziler ile Hesapta Aşk (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017) adlı filmlerde rol aldı. 2017-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Söz adlı dizide Eylem Mercier karakterini canlandırdı. Ardından, 10 Ocak 2020'de vizyona giren Biz Böyleyiz adlı filmde Beril karakterini canlandırdı. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Kaderimin Oyunu adlı dizide rol aldı. Son olarak da Sandık Kokusu'nda yer aldı.

Özel hayatı:

Ünlü oyuncu yine kendisi gibi oyuncu olan uzun yıllardır birliktelik yaşadığı Serkan Keskin'le 2024 yılında evlendi. Çiftin ise geçtiğimiz ay Güneş ismini verdikleri erkek bebekleri dünyaya geldi.