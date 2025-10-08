Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Meriç Aral neden gözaltına alındı? Oyuncu Meriç Aral kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birçok oyuncu, fenomen ve sanatçı gözaltına alındı. Uyuşturucuya özendirmek' suçundan gözaltına alınan isimler arasında ünlü oyuncu Meriç Aral da var. Peki oyuncu Meriç Aral neden gözaltına alındı? Meriç Aral kimdir?

Meriç Aral neden gözaltına alındı? Oyuncu Meriç Aral kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçuyla başlattığı soruşturma kapsamında Hadise, İrem Derci, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar, Meriç Aral, Mert Yazıcıoğlu, Derin Talu, Deren Talu, Dilan Polat, Engin Polat, Ziynet Sali, Özge Özpirinçci, Birce Akalay, Metin Akdülger gözaltına alındı.

Meriç Aral neden gözaltına alındı? Oyuncu Meriç Aral kimdir? 1

Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Meriç Aral da bulunuyor. Peki Meriç Aral neden gözaltına alındı? Meriç Aral kimdir?

Meriç Aral neden gözaltına alındı? Oyuncu Meriç Aral kimdir? 2

Uyuşturucu operasyonu olduğu açıklandı. Operasyonun 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla olduğu belirtildi. Ünlü isimlerin kan tahlili ve ifadeleri alınacak.

MERİÇ ARAL KİMDİR?

Avukatlık yapan bir ailenin çocuğu olarak 17 Kasım 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı zamanda yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat bölümünde eğitim gördü. Film asistanı olarak kısa bir süre görev aldı.

Meriç Aral neden gözaltına alındı? Oyuncu Meriç Aral kimdir? 3

Oynadığı diziler:

2012 yılında yayımlanan Sultan adlı dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Ardından Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda adlı filmde oynadı. Sonraki süreçte Yüksek Sosyete (2016) diziler ile Hesapta Aşk (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017) adlı filmlerde rol aldı. 2017-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Söz adlı dizide Eylem Mercier karakterini canlandırdı. Ardından, 10 Ocak 2020'de vizyona giren Biz Böyleyiz adlı filmde Beril karakterini canlandırdı. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Kaderimin Oyunu adlı dizide rol aldı. Son olarak da Sandık Kokusu'nda yer aldı.

Özel hayatı:

Ünlü oyuncu yine kendisi gibi oyuncu olan uzun yıllardır birliktelik yaşadığı Serkan Keskin'le 2024 yılında evlendi. Çiftin ise geçtiğimiz ay Güneş ismini verdikleri erkek bebekleri dünyaya geldi.

Meriç Aral neden gözaltına alındı? Oyuncu Meriç Aral kimdir? 4

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzon'u olduğu gibi sardı: Her yerdeler! Sakın dokunmayınTrabzon'u olduğu gibi sardı: Her yerdeler! Sakın dokunmayın
Oyuncu Kubilay Aka neden gözaltına alındı? Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında ve nereli?Oyuncu Kubilay Aka neden gözaltına alındı? Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Anahtar Kelimeler:
Meriç Aral Serkan Keskin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.