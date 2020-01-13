Merih Demiral'a destek mesajı yağdı

Roma ile oynanan mücadelede 3. dakikada takımını öne geçiren ancak 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral’ın çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilirken, başarılı futbolcuya sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

RONALDO: ÇABUK İYİLEŞ KARDEŞİM

Demiral’ın milli takımdan arkadaşlarının yanı sıra Juventus’ta beraber forma giydiği Cristiano Ronaldo da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak, "Çabuk iyileş kardeşim" notunu yazdı.

"GELECEKTEKİ ZORLUKLAR İÇİN SENİ BEKLİYORUZ"

Öte yandan Milli yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Inter de bir mesaj yayımladı. Inter mesajında, "Gelecekteki zorluklar için seni bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Demiral’ın şanssız sakatlığı sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp ve spor camiasından isimler geçmiş olsun mesajı yazdı. Merih Demiral, Twitter’da da Türkiye gündeminin ilk sırasında yer aldı.

(İHA)

