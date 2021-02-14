Merih Demiral'a Real Madrid talip oldu iddiası

Juventus'ta gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan Merih Demiral'a İspanyol devi Real Madrid de talip oldu. İddia İtalyan basınından geldi.
Calciomercato'nun haberine göre; Real Madrid, geçtiğimiz yaz milli futbolcu için Juventus'a Eder Militao artı para teklifinde bulunacaktı. Ancak; Juventus, Fransız stoper Raphael Varane'ı kadrosuna katmak istedi ve işler değişti.
Serie A ekibi, Real Madrid ile sözleşmesini uzatma konusunu ağırdan alan Varana'ı takas yöntemiyle kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp arasında takas seçeneği de masaya yatırılacak. 2019 yazında Sassuolo'dan 18 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olan Merih Demiral, bu sezon 17 maçta oynadı.
Hatırlanacağı üzere La Gazzetta dello Sport da Liverpool'un devre arası transfer döneminde milli futbolcu Merih Demiral için Juventus'a 57 milyon Euro'luk (50 milyon sterlin) bir transfer teklifinde bulunduğunu ancak İtalyan devinin bu teklifi hiç düşünmeden reddettiğini yazmıştı.
Merih Demiral, Fenerbahçe altyapısında yetişmiş ve A Takım kadrosunda şans bulamadığı için ayrılmıştı. 3. Lig takımı Alcanenense takımına oradan da Sporting Lizbon B takımına geçmişti. Daha sonra kendisini göstermeye başladı ve bedelini 3.5 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Daha sonra satın alma opsiyonuyla Alanyaspor'un yolunu tuttu.
Alanyaspor macerası kısa süren futbolcuya şu anda Beşiktaş Teknik Direktörü olan, o dönem ise Akdeniz ekibini çalıştıran Sergen Yalçın ciddi destek vermişti. Merih daha sonra 7 milyon Euro'ya Sassuolo'nun yolunu tuttu. Yarım sezonluk performansı ile Juventus'un radarına girdi. Ardından da transferi gerçekleşti.
2019-20 sezonunda Merih Demiral 8 maçta 598 dakika süre aldı. Ligde 5, Süper Kupa'da 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde de 1 maçta ilk 11'de başladı. Merih Demiral, Bu sezon ise toplam 17 maçta ilk 11'de oynadı ve 1559 dakika süre aldı. Merih Demiral'ın Juventus ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.
(AJANSSPOR)
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