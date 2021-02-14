Merih Demiral'a Real Madrid talip oldu iddiası

Juventus'ta gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan Merih Demiral'a İspanyol devi Real Madrid de talip oldu. İddia İtalyan basınından geldi.

REAL MADRİD, MERİH DEMİRAL TRANSFERİNİ İSTEDİ

Calciomercato'nun haberine göre; Real Madrid, geçtiğimiz yaz milli futbolcu için Juventus'a Eder Militao artı para teklifinde bulunacaktı. Ancak; Juventus, Fransız stoper Raphael Varane'ı kadrosuna katmak istedi ve işler değişti.

Serie A ekibi, Real Madrid ile sözleşmesini uzatma konusunu ağırdan alan Varana'ı takas yöntemiyle kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp arasında takas seçeneği de masaya yatırılacak. 2019 yazında Sassuolo'dan 18 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olan Merih Demiral, bu sezon 17 maçta oynadı.

LİVERPOOL'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Hatırlanacağı üzere La Gazzetta dello Sport da Liverpool'un devre arası transfer döneminde milli futbolcu Merih Demiral için Juventus'a 57 milyon Euro'luk (50 milyon sterlin) bir transfer teklifinde bulunduğunu ancak İtalyan devinin bu teklifi hiç düşünmeden reddettiğini yazmıştı.

FENERBAHÇE ALTYAPISINDAN YETİŞMİŞTİ

Merih Demiral, Fenerbahçe altyapısında yetişmiş ve A Takım kadrosunda şans bulamadığı için ayrılmıştı. 3. Lig takımı Alcanenense takımına oradan da Sporting Lizbon B takımına geçmişti. Daha sonra kendisini göstermeye başladı ve bedelini 3.5 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Daha sonra satın alma opsiyonuyla Alanyaspor'un yolunu tuttu.