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  4. Merih Demiral açıkladı! Depremzedeler için satışa çıkan Ronaldo forması satıldı

Merih Demiral açıkladı! Depremzedeler için satışa çıkan Ronaldo forması satıldı

09.02.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Merih Demiral’ın, depremzedelere destek için açık artırmaya çıkardığı Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci’nin imzalı formaları 5 milyon TL’ye satıldı.

Merih Demiral açıkladı! Depremzedeler için satışa çıkan Ronaldo forması satıldı

Milli oyuncu Merih Demiral, dün Ronaldo’nun imzalı formasının açık artırmaya çıkacağını açıklamıştı. Demiral, bugün de kampanyaya Atletico Madrid’den Alvaro Morata ve Anto Griezmann’ın da katılacağını duyurdu. Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Madrid’den Alvaro Morata ve Anto Griezmann ile görüştüm. Tüm takım olarak Türk halkının acısını paylaştıklarını söylediler ve kampanyamıza imzalı formalarını bağışladılar. Formaların açık artırmayla satışından elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacaktır" dedi.

RONALDO FORMASI SATILDI

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