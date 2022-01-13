SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Merih Demiral, Ahmet Çalık'u unutmadı! Bu olay maçın önüne geçti...

Merih Demiral, Ahmet Çalık'u unutmadı! Bu olay maçın önüne geçti...

13.01.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atalanta'nın, Venezia'yı 2-0 yendiği maçın sonunda milli futbolcumuz Merih Demiral'dan trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık için şık bir hareket geldi. 23 yaşındaki yıldız oyuncu Ahmet Çalık'ı unutmadı... Takım arkadaşlarıyla, Ahmet Çalık yazılı t-shirt ile fotoğraf çektiren Demiral, sosyal medyanın gündemine oturdu. Büyük alkış toplayan Demiral'ın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Merih Demiral, Ahmet Çalık'u unutmadı! Bu olay maçın önüne geçti...

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Atalanta, Venezia'yı 2-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmada 90 dakika sahada kalmayı başardı.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN FOTOĞRAF

FI7FtwjXMAQ_4Lr

Merih, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı da unutmadı. 23 yaşındaki stoper formasının altına 'Ahmet Çalık R.I.P' yazılı bir t-shirt giyerken, maç sonunda da soyunma odasında takım arkadaşlarıyla beraber bu t-shirtle poz verdi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu paylaşım Atalanta maçının önüne geçerek sosyal medyada gündem oldu. Merih Demiral'ın ince davranışına binlerce beğeni yağdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bu maça kalp dayanmaz! İtalya'da gol yağdıBu maça kalp dayanmaz! İtalya'da gol yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Fatih Terim yol planını çoktan çizdi! Yeni adresi...

Fatih Terim yol planını çoktan çizdi! Yeni adresi...

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Çöküş devam ediyor! El Clasico'yu da kaybettiler

Çöküş devam ediyor! El Clasico'yu da kaybettiler

Bildiğiniz tüm hakem hatalarını unutun! Böyle olay görülmedi

Bildiğiniz tüm hakem hatalarını unutun! Böyle olay görülmedi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! İşte İki yıldız için ödeyeceği rakam

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! İşte İki yıldız için ödeyeceği rakam

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.