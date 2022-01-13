Merih Demiral, Ahmet Çalık'u unutmadı! Bu olay maçın önüne geçti...

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Atalanta, Venezia'yı 2-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmada 90 dakika sahada kalmayı başardı.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN FOTOĞRAF

Merih, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı da unutmadı. 23 yaşındaki stoper formasının altına 'Ahmet Çalık R.I.P' yazılı bir t-shirt giyerken, maç sonunda da soyunma odasında takım arkadaşlarıyla beraber bu t-shirtle poz verdi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu paylaşım Atalanta maçının önüne geçerek sosyal medyada gündem oldu. Merih Demiral'ın ince davranışına binlerce beğeni yağdı.



