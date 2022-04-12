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Merih Demiral, aynı günde iki kulübe birden imza atıyor!

12.04.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serie A ekibi Atalanta'nın sezon başında Juventus'tan opsiyonlu olarak kiralanan milli futbolcu Merih Demiral için planı ortaya çıktı. 40 milyon euro gibi bir bedel bekleyen Atalanta ilginç bir transfere imza atacak.

Merih Demiral, aynı günde iki kulübe birden imza atıyor!
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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İtalya'da Atalanta forması ile başarılı bir sezon geçiren ve yeniden form yakalayan başarılı defans oyuncusu sezon sonu bir transfer daha gerçekleştiriyor.

ATALANTA'NIN MERİH PLANI

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Atalanta, gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Merih Demiral'ın opsiyonunu kullanma kararı aldı ancak İtalyan ekibinin planı bununla sınırlı değil. Merih Demiral'ın tapusunu 28 milyon Euro karşılığında alacak olan Atalanta, oyuncuya imza attırır artırmaz Manchester United ile masaya oturacak. İngiliz devi geçtiğimiz haftalarda Merih Demiral için dirsek temasında bulunmuştu.

40 MİLYON EURO

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Manchester United söz konusu hamlesinde Merih Demiral için 30 milyon Euroyu gözden çıkarırken, Atalanta'nın milli stoperimizden elde etmek istediği gelir de belli oldu.Atalanta'nın pazarlık masasına 40 milyon Euro ile oturacağı ifade edildi.

AYNI GÜN İKİ KULÜBE İMZA

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Eğer orta yolun bulunması durumunda Merih Demiral aynı gün Manchester United'a da imza atacak. Merih Demiral bu sezon Atalanta forması ile tüm kulvarlarda toplamda 34 maça çıktı. 34 maçta 2 gol 2 asist katkısı sunmayı başaran 24 yaşındaki milli yıldız toplamda 2701 dakika da sahada kalma başarısı gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Manchester United
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