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Merih Demiral başladığı yere dönüyor! Milli yıldız Süper Lig devine... Herkes bu transferi konuşacak

Geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan performansı ile dikkat çeken Merih Demiral Süper Lig'e geri dönebilir. İşte detaylar...

Merih Demiral başladığı yere dönüyor! Milli yıldız Süper Lig devine... Herkes bu transferi konuşacak
Berker İşleyen
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Ahli SC
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Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımında ve A Milli Takım’da sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Merih Demiral Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE İSTİYOR

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Geçtiğimiz sezon Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü’yü kadrosuna katarak savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, bu isimlerden aldığı yüksek verimle dikkat çekmişti. Şimdi ise gözünü, altyapısından yetişen ve Avrupa’da adını duyuran Merih Demiral’a çevirdi.

AL-AHLİ’DE MÜTHİŞ PERFORMANS

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Geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 44 resmi maçta görev yapan Merih, 1 gol ve 3 asistlik katkısının yanı sıra, takımının tarihinde ilk kez kazandığı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda kilit rol oynadı.

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transfer Suudi Arabistan Merih Demiral son dakika fenerbahçe
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