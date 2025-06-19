Merih Demiral başladığı yere dönüyor! Milli yıldız Süper Lig devine... Herkes bu transferi konuşacak

Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımında ve A Milli Takım’da sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Merih Demiral Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü’yü kadrosuna katarak savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, bu isimlerden aldığı yüksek verimle dikkat çekmişti. Şimdi ise gözünü, altyapısından yetişen ve Avrupa’da adını duyuran Merih Demiral’a çevirdi.
Geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 44 resmi maçta görev yapan Merih, 1 gol ve 3 asistlik katkısının yanı sıra, takımının tarihinde ilk kez kazandığı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda kilit rol oynadı.
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