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Merih Demiral'dan 'Suudi Arabistan skandalına ses çıkartmadı!' diyenlere tepki: Allah belanızı versin

30.12.2023 08:28 | Son Güncelleme:
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Sezon başında Atalanta'da Al-Ahli'ye transfer olan Merih Demiral kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor. Süper Kupa maçı öncesi yaşanan skandalların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmaya çıkmama kararı almıştı. Merih Demiral olayın ilk anında sessiz kalırken daha sonra yaptığı açıklamayla bu durumun nedenini açıkladı ve kendisine tepki gösterenlere sert bir yanıt verdi.

Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Ahli SC
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Suudi Arabistan'da yaşanan skandal sonrası birçok Türk oyuncu bu olaya sessiz kalmadı. Atatürk tişörtü ve pankartlarını saha içine almayan Suudi Arabistan hükümetinin bu hamlesine Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tokat niteliğinde bir karşı cevap gelmişti. Takımlarımız maça çıkmayı reddederek ülkemize döndü.

"ORGANİZASYONU YAPAMAYAN BEN DEĞİLİM"

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Bu olay için bir paylaşım yapmaması nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gören Merih Demiral, Yağız Sabuncuoğlu'na yaptığı açıklamada "Olayların yaşandığı anda Al Khaleej'e karşı sahadaydım. Şimdi maçtan çıktım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü.Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim. Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim." dedi.

Merih Demiral, "Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim." ifadelerini kullandı.

"ALLAH BELANIZI VERSİN"

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Merih Demiral, kendisine tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısına ise "Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun, ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun. Allah belanızı versin" tepkisini gösterdi.

25 yaşındaki stoper, sezon başında 16.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'dan Al-Ahli'ye transfer olmuştu.

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