Merih Demiral, eski dostu Cristiano Ronaldo ile acımasızca dalga geçti! Araları bu sefer bozulabilir...

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr sahasında Al Fayha'yı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle yenerek 7'de 7 yaptı. Mücadelenin 90+15'inci dakikasında penaltı kazanan Al Nassr'a ligde oynayan futbolcular sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da dahil olduğu tepkilerde hedef Ronaldo oldu...

Emre Şen
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 7. haftasında Al Nassr sahasında Al Fayha ile karşılaştı. Ev sahibi maçı 2-1 kazandı.

90+15'TE PENALTI KARARI

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 37 ve 90+15. (pen) dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Al Nassr'ın kazandığı penaltıyı doğru bulmayan Suudi Arabistan Ligi'ndeki futbolcular, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

MERİH DEMİRAL DA KATILDI

Juventus'tan Ronaldo'nun takım arkadaşı olan Merih Demiral, Ronaldo'nun penaltı golüne gülerek tepki gösterdi. Merih Demiral'ın yorumu dakikalar içinde 4 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Merih Demiral
