Merih Demiral, eski dostu Cristiano Ronaldo ile acımasızca dalga geçti! Araları bu sefer bozulabilir...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 7. haftasında Al Nassr sahasında Al Fayha ile karşılaştı. Ev sahibi maçı 2-1 kazandı.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 37 ve 90+15. (pen) dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Al Nassr'ın kazandığı penaltıyı doğru bulmayan Suudi Arabistan Ligi'ndeki futbolcular, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Juventus'tan Ronaldo'nun takım arkadaşı olan Merih Demiral, Ronaldo'nun penaltı golüne gülerek tepki gösterdi. Merih Demiral'ın yorumu dakikalar içinde 4 milyondan fazla görüntülenme aldı.
