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Merih Demiral: Güzel günler bizim olacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.10.2020 23:57 | Son Güncelleme

A Milli Takımımızın savunma oyuncusu Merih Demiral, Almanya maçı sonrasında konuştu.

Merih Demiral: Güzel günler bizim olacak

A Milli Takımımızın stoper oyuncusu Merih Demiral, 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan Almanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Güzel günlerin geleceğini söyleyen başarılı futbolcu, "Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, çok güzel maç oldu, çok güzel mücadele ettik, gerektiği gibi oynadık. Talihsiz goller yedik ama tarihimizde ilk defa Almanya'ya 3 gol atıyoruz. Genç bir milli takımız, önümüzde güzel günler var, gün geçtikçe daha güzel oluyoruz." dedi.

Birlikte oynamanın önemine değinen genç futbolcu, "Uzun sakatlık sürecinden sonra ilk defa oynadım, gün geçtikçe kendimi iyi hissediyorum. Defansif olarak geçen aya nazaran daha iyiyiz, birlikte oynadıkça ne yapacağımızı daha iyi kestiriyoruz. Çok güzel bir milli takım var, çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Daha iyi bir Milli Takım izleteceklerini dile getiren Merih, "Alman Milli Takımı da iyiydi, Emre ağabey var onlarda da. Gün geçtikçe çok daha iyi olup, çok daha iyi bir Milli Takım izleteceğiz herkese." şeklinde konuştu.

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