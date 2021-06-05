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Merih Demiral için 40 milyon euroluk plan

05.06.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktörlüğe Massimiliano Allegri'yi getiren Juventus yeni bir yapılanma hazırlığında. Milli stoper Merih Demiral'ın ayrılığı da masada.

Merih Demiral için 40 milyon euroluk plan

Serie A devi Juventus hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından Andrea Pirlo'yu gönderdi ve eski teknik direktörü Massimiliano Allegri'yi göreve getirdi.

Gazzetta'nın haberine göre Allegri, Juventus ile anlaşmaya varmadan önce yönetimle çeşitli planlar için sık sık görüştü. Juventus yönetimi Allegri için transfere önemli bir pay ayırmayı düşünürken savunma için Fiorentina'dan Nikola Milenkovic'in adı gündemde.

MİLENKOVİC İÇİN 10 MİLYON EURO

Juventus, Fiorentina forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyu yaklaşık 10 milyon euro'ya transfer edebilir. Sözleşmesinin son yılına giren Milenkovic'in bedelsiz ayrılmasını istemeyen Fiorentina için bu ücretin yeterli olabileceği iddia edildi.

40 MİLYON YA DA TAKAS

Savunmaya takviye planlayan Juventus, Merih Demiral için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Juventus'ta istediği forma şansını bulamayan milli futbolcunun daha fazla forma giymek istediği ve bu nedenle ayrılığa sıcak bakabileceği öne sürüldü. Juventus, transfer pazarında birçok kulübün ilgi duyduğu Merih Demiral'ın satışından 40 milyon euro civarında bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor. İtalyan devi genç stoper için takas takas opsiyonlarını da değerlendirmeye almayı planlıyor.

Juventus'taki ikinci sezonunu geçiren Merih Demiral, 18 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan transfer edilmişti. 23 yaşındaki oyuncu A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunun önemli parçalarından biri.


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transfer Juventus
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