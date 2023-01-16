Merih Demiral için sıraya girdiler! 10 gollü çılgın maçın ardından...

İtalya Ligi Serie A'nın 18. haftasında oynanan Atalanta - Salernitana maçını izleyenler adeta gole doydu. Gewiss Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Atalanta'nın 8-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmaya Merih Demiral'ı desteklemeye gelen Türk taraftarlar damgasını vurdu.

Devre arasında Türk bayrakları ile Merih’e adanmış bir pankart da açan taraftarlar pankartta, “Türk Duvarı” ifadesine ve Türk Bayrağı’na yer verdiler. Bir anda Türkiye’den bir stadyuma dönüşen maçta tüm İtalyan taraftarlar da bu anları telefonlarıyla ölümsüz hale getirdi.

Maçın 58’inci dakikasında oyuna giren Merih, müsabakanın ardından soluğu Türk taraftarların yanında aldı. Milli futbolcu, maç sonunda tüm taraftarların saha kenarına çağırdı ve hepsiyle birer birer hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte yine pankartları ve bayraklarını açan Türk taraftarlar, İtalyan Ligi’nin yayıncısı tarafından da canlı olarak tüm dünyaya gösterildi.

Merih Demiral da maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Binlerce kilometre yol gelerek soğuk havada içimi ısıtan herkese çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

