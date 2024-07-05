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Merih Demiral'ın eşi Heidi Lushtaku Alman gazetesine konuştu! "Kocam ırkçı değil"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.07.2024 16:16
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UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen skandal 2 maçlık men cezası sonrası eşi Heidi Lushtaku Alman gazetesi Bild'e röportaj verdi. Lushtaku, eşi Demiral hakkında, "Kocam ırkçı değil. Nazik, açık fikirli ve hoşgörülü biri.” dedi.

Merih Demiral'ın eşi Heidi Lushtaku Alman gazetesine konuştu! "Kocam ırkçı değil"

Demiral'ın 34 yaşındaki eşi Heidi Lushtaku, Alman Bild'e röportaj verdi. UEFA tarafından verilen skandal karar sonrası eşi Demiral'ın yaptığı 'bozkurt' işaretiyle alakalı olarak, "Kurt, Türkiye'nin hayvan sembolüdür. Bunun ırkçılıkla ya da faşizmle hiçbir ilgisi yok." demişti.

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"KOCAM IRKÇI DEĞİL"

Merih Demiral'la 2021 yılında evlenen Heidi Lushtaku, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Kocam ırkçı değil. Nazik, açık fikirli ve hoşgörülü biri."

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UEFA, DEMİRAL'I 2 MAÇ MEN ETTİ

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." denilmişti.

TFF'NİN MERİH SAVUNMASI

TFF'nin Merih Demiral için UEFA'ya sunduğu savunma dosyasında, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu vurgulanmıştı.

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