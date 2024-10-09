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Merih Demiral’ın heykelinin önünde eşi fotoğraf çektirdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.10.2024 07:51
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Milli futbolcu Merih Demiral’ın eşi Heidi Demiral Bolu’ya gelerek eşinin bozkurt işaretli heykelinin önünde fotoğraf çektirdi.

Merih Demiral’ın heykelinin önünde eşi fotoğraf çektirdi

A Milli Futbol takımı, 2 Temmuz’da 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede iki gol atarak galibiyeti getiren ve maçın yıldızı olan Merih Demiral, gol sonrası “Bozkurt” işareti ile tribünleri selamladı. Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verdi. Cezanın kamuoyuna duyurulması sonrası, Merih Demiral’ın heykelini kente dikeceğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözünü tuttu. Merih Demiral heykeli, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan yeni kavşağa 4 Ekim tarihinde dikildi.

Milli oyuncunun eşi Heidi Demiral, çocuklarıyla birlikte Bolu’ya geldi. Heidi Demiral, çocuklarıyla birlikte eşinin bozkurt işareti yapan heykelinin önünde poz verdi. Heidi Demiral, eşinin heykeli önündeki pozunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Merih Demiral
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