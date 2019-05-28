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Merih Demiral, Juventus'a transfer oluyor

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 28.05.2019 20:00 | Son Güncelleme

Juventus, Sassuolo forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Juventus'un Merih için 15 milyon Euro ödeyeceğini ve milli futbolcumuzla 5 yıllık sözleşme imzalayacağını öne sürdü.

Merih Demiral, Juventus'a transfer oluyor

Ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, gelecek sezon Juventus forması giyebilir. Torino devinin bir süredir yakından ilgilendiği 21 yaşındaki genç futbolcu için İtalyan basınından yeni bir haber geldi.

Goal İtalya'nın haberine göre, Massimiliano Allegri ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışı içinde olan Juventus'ta Sportif Direktör Fabio Paratici transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Merih Demiral'ın Juventus için öncelikli transfer hedeflerinden biri olduğu iddia edilirken Torino ekibinin bu transfer için Sassuolo'ya 15 milyon Euro ödeyeceği ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Sassuolo'ya 7 milyon Euro'ya transfer olan Merih Demiral, İtalyan ekibinde bu sezon 14 maçta süre alırken 2 de gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral Juventus Sassuolo

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