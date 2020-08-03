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Merih Demiral Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı

İTALYA HABERLERİ  | 03.08.2020 21:30 | Son Güncelleme

Juventus ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Milli oyuncu Merih Demiral, İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer aldı. Juventus cuma akşamı Lyon ile son 16 turu aşamasında karşılaşacak. İlk maçı Lyon sahasında 1-0 galip tamamlamıştı.

Merih Demiral Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı

Uzun süreli sakatlığı sonrası Juventus'un ligde oynadığı son maçta Roma'ya karşı forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Siyah-beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi.

Merih Demiral bu sezon Juventus formasıylaŞampiyonlar Ligi grup aşamasında Leverkusen'e karşı 90 dakika mücadele etmiş ve etkili bir performans sergilemişti.

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