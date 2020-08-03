Merih Demiral Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı

Uzun süreli sakatlığı sonrası Juventus'un ligde oynadığı son maçta Roma'ya karşı forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Siyah-beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi.
Merih Demiral bu sezon Juventus formasıylaŞampiyonlar Ligi grup aşamasında Leverkusen'e karşı 90 dakika mücadele etmiş ve etkili bir performans sergilemişti.
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