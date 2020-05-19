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Merih Demiral: Selektör yaptı, camı bir açtı Ronaldo!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.05.2020 21:16 | Son Güncelleme

Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, gençlerden gelen soruları yanıtladı. Başarılı savunmacı, Cristiano Ronaldo ile rakip olmayı istemeyeceğini ifade etti.

Merih Demiral: Selektör yaptı, camı bir açtı Ronaldo!

Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı online bir buluşmayla kutladı. Reklam yüzü olduğu giyim markasının YouTube kanalına konuk olan milli oyuncu, gençlerden gelen soruları cevapladı.

Hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin sorusunu cevaplayan 22 yaşındaki defans oyuncusu, "Öyle birisi var ama aynı takımda oynadığımız için sıkıntı yok. Ronaldo ile karşılaşmayı hiç istemezdim." ifadelerini kullandı. Sahada çok agresif fakat dışarda sakin olması hatırlatılan Merih Demiral şöyle konuştu.

Merih,"Burada takım olmak çok önemli. Çünkü takım arkadaşlarımı görünce onların bir amaç uğruna mücadele ettiğini görünce benim motivasyonum 2 kat artıyor. Çünkü hem kendim hem de takımım için oynuyorum. Bı yüzden sahada hiçbir zaman pes etmemeyi ve her zaman takımım ve kendim için oynamayı tercih ediyorum. Bu da sahaya bu şekilde yansıyor." ifadelerini kullandı.

''CAMI BİR AÇTIM RONALDO!''

Merih, "Bir gün antrenmana giderken arkadan bir araba rahatsız edecek tavırda selektör yaptı. Türkiye'de bu hareketler çok yanlış anlaşıldığı için çok şaşırdım. İleride ışıklarda durduk. Camı bir indirdi, içinde Ronaldo vardı. Sert bir tavır takınmıştım, onu görünce ne yapacağımı şaşırdım. Hala şakasını yapıyorum." dedi.

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