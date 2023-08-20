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  4. Merih Demiral transferi sonrası Suudi Arabistan'dan bir Türk oyuncuya daha kanca! Astronomik maaş ödeyecekler...

Merih Demiral transferi sonrası Suudi Arabistan'dan bir Türk oyuncuya daha kanca! Astronomik maaş ödeyecekler...

20.08.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı. Bu hamlenin ardından Al Ahli kulübü, bir başka milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu.

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Milli yıldız Merih Demiral, Al-Ahli takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Merih'in Al Ahli'den senelik 12 milyon Euro ücret alacak. Atalanta ise 20 milyon Euro bonservis bedeli elde edecek. 25 yaşındaki futbolcunun eski takımı Juventus'un da sözleşme şartları gereği bu transferden yüzde 10 pay alacak.

"ONLARIN ÖNÜNDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

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Al-Ahli'ye transfer olduktan sonra konuşan Merih Demiral, "Kaybetmeyi sevmem, takımımın her zaman zirvede olmasını istiyorum. Taraftarlarımızın ilk maçtaki gösterilerini izledim ve gerçekten etkilendim. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Savaşmaya hazırım." dedi.

ŞİMDİ SIRA HAKAN ÇALHANOĞLU'NDA!

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Merih Demiral transferi sonrası kolları sıvayan Al Ahli yetkilileri, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için harekete geçti. Astronomik bir maaş ödemeyi kafasına koyan Suudi Arabistan kulübü, Hakan Çalhanoğlu'nu her an açıklayabilir.

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