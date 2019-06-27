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Merkel yine tir tir titredi!

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İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2019 11:31 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i askeri merasimle karşılarken istemsizce titrediği ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenmiş, Merkel'in Alman milli marşı çalınırken titremeye başladığı görüntüler tüm dünyada konuşulmuştu.

9 gün aradan sonra Merkel bir tören sırasında yine titrerken görüntülendi.

Merkel'in askeri tören sırasında istemsizce titrediği ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenmişti. Ellerini vücudunun önüne getirerek ayakta kalmaya çalışan Merkel'e tören sonrası 3 bardak su içirilerek müdahalede bulunulmuş, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, susuz kaldığı için rahatsızlandığını ve su içtikten sonra normale döndüğünü söylemişti, ancak doktorlar Merkel'in bu açıklamasına açıklama getirerek, yalanlamıştı.

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Pratisyen doktor Mike Fitzpatrick konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüntüleri izledim ve çok garip olduğunu düşündüm. Birkaç dakika sonra uzaklaştı ve tamamen iyi görünüyordu çok garipti. Susuz kalmaktan bahsettiğimi okudum ama öyle olduğunu sanmıyorum. Normalde su kaybı olduğunda insanlar böyle titremez. Çok aç olunsa belki ama susuzluk bunu yapmaz" demiş, yüksek ateş, panik atak veya sıtma gibi hastalıkların titremeye neden olabileceğini ancak Merkel'in titremesinin bu nedenlerden kaynaklanmasının mümkün olmadığını söylemişti.


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Anahtar Kelimeler:
merkel titreme

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