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Merkel yine titredi!

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel kameralar önünde bir kez daha titreme krizine girdi. Son görüntülerle birlikte Merkel'in sağlık durumundan duyulan endişe artmış durumda.

Merkel bir ayda 3. kez kameralar karşısında titreme krizine girdi.

Merkel'in titreme krizi Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi resmi kabulu sırasında yaşandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i askeri merasimle karşılarken istemsizce titrediği ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenmişti.

Merkel'in Alman milli marşı çalınırken titremeye başladığı görüntüler tüm dünyada konuşulmuştu. 9 gün aradan sonra Merkel bir tören sırasında yine titrerken görüntülenmişti.

Sabahın erken saatlerinde Almanya'nın yeni adalet bakanına görev teslim töreni sırasında meydana gelen olayda Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yanında duruyordu. Merkel'e 1 bardak su verilmiş ancak reddetmişti.


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Anahtar Kelimeler:
merkel almanya titreme krizi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu kari fazla yasamaz
merkel teröre destek verip o bombalar savunmasız halkın üzerine düştüğünde o halk nasıl korkudan titrediyse merkelde o mahsumların günahından titriyor
ya Parkinsonsan Parkinsonum desene yaw
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