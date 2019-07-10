Merkel yine titredi!

Merkel bir ayda 3. kez kameralar karşısında titreme krizine girdi.
Merkel'in titreme krizi Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi resmi kabulu sırasında yaşandı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i askeri merasimle karşılarken istemsizce titrediği ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenmişti.
Merkel'in Alman milli marşı çalınırken titremeye başladığı görüntüler tüm dünyada konuşulmuştu. 9 gün aradan sonra Merkel bir tören sırasında yine titrerken görüntülenmişti.
Sabahın erken saatlerinde Almanya'nın yeni adalet bakanına görev teslim töreni sırasında meydana gelen olayda Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yanında duruyordu. Merkel'e 1 bardak su verilmiş ancak reddetmişti.
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