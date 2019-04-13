Mermer işçileri, silikon tabancası, boru anahtarı, testerelerle PUBG oynadı

Balıkesir'in Marmara Adası'nda mermer işçileri çalıştıkları ocakta silikon tabancası, boru anahtarları ve testereler kullanarak PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oynadı. Çektikleri oyun görüntülerini sosyal medyada paylaşan işçiler büyük ilgi gördü.

Bireysel, iki kişi veya grup halinde internette oynanan PUBG adlı oyun, ülkemizde de akım haline geldi. Oyunu Balıkesir'e bağlı Marmara Adas'ndaki bir mermer ocağında çalışan işçiler birebir canlandırdı. Oyun videosu ise sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. İşçiler, oyun içerisinde silah olarak, silikon tabancası, boru anahtarları ve testereleri kullanırken, el bombası yerine ise boş şişeleri kullandılar. Görüntüde oyunun orijinal seslendirmesi kullanıldı. İzlerken adeta ünlü video oyununun içindeymiş gibi izlenim veren canlansırma videosu büyük ilgi gördü.

Oyunda iş makinesi operatörünü canlandıran Sercan Akcayar, olayın hikayesini anlatırken, "Mermer ocağındaki iş makinemiz arıza yapmıştı. Adaya bir tamirci çağırdık. Tamircinin de eski bir taksisi vardı. Oyunda bu tip arabalar kullanılıyordu. Ben zaten sürekli sosyal medyaya videolar çekip yolluyordum. Otomobili görünce aklıma PUBG oyunu video çekme fikri geldi. Bizde arkadaşlarla birazda komedi olsun, insanlar gülsün diye böyle bir video çektik. Umarım izleyenleri güldürebiliriz" dedi.