Mynet Trend

Mermer işçileri, silikon tabancası, boru anahtarı, testerelerle PUBG oynadı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.04.2019 14:32 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Marmara Adası'nda mermer işçileri çalıştıkları ocakta silikon tabancası, boru anahtarları ve testereler kullanarak PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oynadı.

Balıkesir'in Marmara Adası'nda mermer işçileri çalıştıkları ocakta silikon tabancası, boru anahtarları ve testereler kullanarak PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oynadı. Çektikleri oyun görüntülerini sosyal medyada paylaşan işçiler büyük ilgi gördü.

Bireysel, iki kişi veya grup halinde internette oynanan PUBG adlı oyun, ülkemizde de akım haline geldi. Oyunu Balıkesir'e bağlı Marmara Adas'ndaki bir mermer ocağında çalışan işçiler birebir canlandırdı. Oyun videosu ise sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. İşçiler, oyun içerisinde silah olarak, silikon tabancası, boru anahtarları ve testereleri kullanırken, el bombası yerine ise boş şişeleri kullandılar. Görüntüde oyunun orijinal seslendirmesi kullanıldı. İzlerken adeta ünlü video oyununun içindeymiş gibi izlenim veren canlansırma videosu büyük ilgi gördü.
Oyunda iş makinesi operatörünü canlandıran Sercan Akcayar, olayın hikayesini anlatırken, "Mermer ocağındaki iş makinemiz arıza yapmıştı. Adaya bir tamirci çağırdık. Tamircinin de eski bir taksisi vardı. Oyunda bu tip arabalar kullanılıyordu. Ben zaten sürekli sosyal medyaya videolar çekip yolluyordum. Otomobili görünce aklıma PUBG oyunu video çekme fikri geldi. Bizde arkadaşlarla birazda komedi olsun, insanlar gülsün diye böyle bir video çektik. Umarım izleyenleri güldürebiliriz" dedi.

OYUN HAKKINDA

PUBG'de katılımcılar ve oyuncuların asıl amacı hayatta kalmaktır ancak bu amacı gerçekleştirirken de diğer oyuncuları saf dışı bırakmak için hareket ediliyor. Oyunda 100'e yakın oyuncu rotası belirlenmiş bir şekilde oyuna başlar. Tek başına grup halinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleştirilir. Her durumda oyuncular oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışırlar. Takımdaki tüm oyuncular ölmeden takım dağılmaz.

PARTNERBir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi olduBir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
Adeta ölüme meydan okudularAdeta ölüme meydan okudular
Şoke eden olay! Ortalık karıştıŞoke eden olay! Ortalık karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PlayerUnknown’s Battlegrounds PUBG Balıkesir mermer işçileri

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Atatürk Havalimanı! Lüks araçlar sahiplerini bekliyor

Yer: Atatürk Havalimanı! Lüks araçlar sahiplerini bekliyor

Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

Ünlü şarkıcı son haliyle şaşırttı! Artık baston kullanıyor

Ünlü şarkıcı son haliyle şaşırttı! Artık baston kullanıyor

Kısırlık tedavisi yapıyordu! 49 çocuğun babası çıktı

Kısırlık tedavisi yapıyordu! 49 çocuğun babası çıktı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bisiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Adeta ölüme meydan okudular

Yaya geçidinde şoke eden olay! Ortalık karıştı

Şoke eden olay! Ortalık karıştı

Tren, cipi böyle biçti! O anlar kamerada

Tren, cipi böyle biçti

O lider anma töreninde yanlışlıkla First Lady'i yakıyordu

O lider anma töreninde yanlışlıkla First Lady'i yakıyordu

Bir ülke 'penis krizi' yaşıyor! En az 500 erkek tedavi görüyor

Bir ülke 'penis krizi' yaşıyor! En az 500 erkek tedavi görüyor

'Arkadaşlarım çevremde gülerken 10 erkek tarafından tecavüze uğradım'

'Arkadaşlarım gülerken 10 erkek tarafından tecavüze uğradım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.