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Mermerli Plajı, turistlerle doldu

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 04.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

Antalya'nın tarihi Yat Limanı yanındaki Mermerli Plajı, bahar güneşinin keyfini çıkarmak isteyen turistlerle doldu. Plajın hemen üzerine kurulan ahşap iskeledeki şezlonglarda güneşlenip kitap okuyan turistler keyifli saatler geçirdi.

Mermerli Plajı, turistlerle doldu

Turizm kenti Antalya'da 23 dereceye ulaşan hava sıcaklığı turistlere denize girip bol bol güneşlenme imkanı sunuyor.

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Kentin tarihi Kaleiçi Semti sınırlarındaki Antalya'nın en eski plajlarından birisi olan Mermerli Plajı, turistlerle doldu.

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Tatillerini geçirmek için Kaleiçi'ndeki pansiyon ve otelleri seçen turistler, Mermerli Plajı'nın güneşlenip denize girdi.

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Tarihi kale surlarının bittiği noktada bulunan plaja kurulan ahşap iskele, güneşlenmek isteyenlere ev sahipliği yaptı.

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Kimi tatilci kitap okudu, kimisi bronzlaşmak için güneş kremini sürüp saatlerce güneşlendi. Bazı turistler ise 18 derece sıcaklıktaki deniz suyunun keyfine vardı.

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Yat limanını yürüyerek gezmeye çıkan turistler de plaj manzarasını arkalarına alarak bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

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Kimisi de yat limanındaki dalga kıranın üzerine çıkarak fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mermerli Plajı Antalya turist

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