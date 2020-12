Mersin Büyükşehir Belediyesi 9 ayda 12 bin dezenfeksiyon işlemi yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, korona virüs salgınının Türkiye’de görüldüğü mart ayından bu yana sürdürülen çalışmalar kapsamında, 9 ayda 12 bin dezenfeksiyon işlemi yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle alınan yeni tedbirlerle birlikte çalışmalarını daha da artıran Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, salgının yayılma ihtimalini en az indirmek adına her gün vatandaşların ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Ortak kullanım alanları arasında yer alan asansörler, duraklar, üst geçitler, ibadethaneler, banklar, parklar, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun grupları ve ATM’ler ekiplerin yoğun mesaisi ile tertemiz kalıyor. Elle temasın yoğun olduğu yerler başta olmak üzere vatandaşların kullandığı her alanı düzenli olarak dezenfekte eden ekipler, 9 aylık süre boyunca binlerce noktada 11 bin 623 kez dezenfeksiyon uygulaması yaptı.

Antiviral özelliği sahip temizlik ürünleri kullanılıyor

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ise vatandaşların kullandığı otobüsleri her sefer arasında çamaşır suyu ile temizlerken, her akşam araçların içinde detaylı dezenfeksiyon işlem gerçekleştiriyor. Ekipler, yurttaşların yoğun olarak temas ettiği camlar, borular, elcikler ve koltuklar başta olmak üzere araç içerisindeki her noktayı özenle temizliyor. Dezenfeksiyon işlemi sırasında bakteri ve virüsleri yok eden, antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleri kullanan ekipler, vatandaşların sağlığı için yoğun mesai harcıyor.

“Biz bu uygulamaları yaptıkça vatandaşlarımız rahatlıyor”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Dezenfeksiyon ve İlaçlama Saha Denetim Sorumlusu Bülent Gül, alınan yeni tedbirlerle birlikte dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdıklarını ifade ederek, “Yeni alınan tedbirler kapsamında biz de ekip sayımızı artırdık ve çalışmalarımızı sıklaştırdık. Dezenfeksiyon çalışmalarımızı, bakteri ve virüsleri öldüren antiviral temizlik ürünleri ile yapıyoruz. 9 aylık sürede vatandaşlarımızın temas ettiği noktalarda yaklaşık 12 bin dezenfeksiyon uygulaması yaptık. Vatandaşlarımız virüs dolayısıyla oldukça tedirgin ama biz bu uygulamaları yaptıkça vatandaşlarımız hem biraz daha rahatlıyorlar hem de bize bununla ilgili teşekkür ediyorlar” dedi.