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Mersin Cezaevi'nden akılalmaz firar

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 27.06.2019 21:56 | Son Güncelleme

Mersin E Tipi Kapası Cezaevi'nde açık görüş sırasında ikizi ile yer değiştirerek firar eden cinayet zanlısı, polisin ve infaz koruma memurlarının operasyonuyla yakalandı.

Mersin Cezaevi'nden akılalmaz firar

Edinilen bilgiye göre, kasten öldürme suçundan yaklaşık 1 yıldır Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'de tutuklu bulunan Murat A. (19), bugün saat 14.30 sıralarında açık görüş sırasında kendisini ziyarete gelen ikiz kardeşi Hüseyin A. ile yer değiştirerek firar etti. Cezaevinde yüz tanıma sistemi olmadığından zanlının firar ettiğini bir süre sonra fark eden cezaevi yönetimi, durumu hemen polise bildirdi.

FİRARİ ZANLI TEKRAR CEZAEVİNE KONULDU

Şüphelinin gidebileceği yerlere operasyon düzenleyen polis ekipleri, infaz koruma memurlarıyla birlikte zanlıyı, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Firari cinayet zanlısı tekrar cezaevine konulurken, yer değiştirdiği ikiz kardeşi de gözaltına alındı. (İHA)

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